提摩西夏勒梅跟艾瑪史東同桌 98屆奧斯卡入圍午宴

提摩西夏勒梅（左）與艾瑪史東（右）。（Al Seib攝／The Academy©A.M.P.A.S.）

在美國時間2月10日週二，第98屆奧斯卡獎在比佛力山希爾頓酒店舉行了入圍午宴，除了頒發入圍證書，按照慣例就是拍攝入圍者的團體照。不過現場氣氛非常輕鬆，入圍者都彼此問候、寒暄，完全忘記了他們要在獎項廝殺。

導演史蒂芬史匹柏（左起）、喬治狄卡皮歐、李奧納多狄卡皮歐。喬治是李奧納多的爸爸，誰去跟他說說，他兒子不要只跟25歲的女生約會。（Michael Baker攝／The Academy©A.M.P.A.S.）

歷年來的入圍午宴，都是屬於入圍者的活動，出席人員不會有隨行人員陪同，也就意味著沒有協助造勢公關人員出席，讓整場活動更像是電影人的真誠交流。宣佈每一個入圍者大名時，伴隨的掌聲大小、稀疏，似乎可以看成影壇同儕對於入圍者的肯定。而今年掌聲最大的，則是《罪人》（Sinners）導演萊恩庫勒格（Ryan Coogler）。緊追在後的，是以《一戰再戰》（One Battle After Another）入圍最佳男配角的班尼西歐戴奧托羅（Benicio del Toro）。此外執導《科學怪人》（Frankenstein）的導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）也獲得許多掌聲。

廣告 廣告

不過還有幾位入圍者缺席這項活動，包括以《情感的價值》（Sentimental Value）入圍最佳女主角的挪威女星蕾娜特賴因斯夫（Renate Reinsve），因為演出新片而缺席。以《一戰再戰》入圍最佳男配角的西恩潘（Sean Penn） ，也沒出席。

拍攝團體照時，津齊庫勒格（左起）、導演萊恩庫勒格、導演吉勒摩戴托羅、導演保羅湯瑪斯安德森。（Mark Von Holden攝／The Academy©A.M.P.A.S.）

入圍最佳男配角的雅各艾洛迪，有196公分。（Mark Von Holden攝／The Academy©A.M.P.A.S.）

入圍最佳女配角的艾兒芬妮，手拿入圍證書。（Al Seib攝／The Academy©A.M.P.A.S.）

新任的美國演藝學院主席麗妮特豪厄爾泰勒 (Lynette Howell Taylor）提醒所有入圍者，千萬要準備好得獎感言，「千萬不要脫口而出。」從聽到名字到上台的時間，最長只有45秒，請不要拖拖拉拉。也不要在台上一直唸人名，「請想想獎座對你的意義。」對了，得獎感言要先寫在紙上，不要紀錄在手機上，「因為這樣電視轉播時畫面會比較好看。」致詞時，也不要往前傾向麥克風，站著講就好，「麥克風無論如何都有辦法收音的。」

入圍最佳男配角的戴洛依林多（左）與班尼西歐戴奧托羅（右）。 （Michael Baker攝／The Academy©A.M.P.A.S.）

入圍最佳男配角的史戴倫史柯斯嘉（左）與入圍最佳男主角的伊森霍克（右）。（Al Seib攝／The Academy©A.M.P.A.S.）

入圍者大合照。（Richard Harbaugh攝／The Academy©A.M.P.A.S.）

在拍攝入圍者團體照時，因為需要按照身高來排序，所以一一唱名，結果赫然發現，今年入圍者最高的，可能是以《科學怪人》入圍最佳男配角的雅各艾洛迪（Jacob Elordi），有196公分，所以就發配邊疆站到後面去。至於最矮的呢，可能是以《凶器》（Weapon）入圍最佳女配角的艾美麥蒂根（Amy Madigan），166公分。

更多鏡週刊報導

陪伴紙風車20年 蕭美琴號召加入「椅子會」守護孩子文化權

米倉涼子神隱相隔243天首露面 記者會上眼眶含淚

《航海王》第2季3月10日上線 3月16日草帽海賊團高雄啟航