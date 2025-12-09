提摩西夏勒梅《橫衝直闖》腎上腺素狂飆 變身1950年代桌球狂人入圍金球獎

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的電影《橫衝直闖》（The Smashing Machine），入圍金球獎音樂及喜劇類最佳影片、音樂及喜劇類最佳男主角與最佳劇本三項重量級獎項提名。龍祥電影提供

由金獎品牌A24出品、鬼才導演賈許沙夫戴執導，好萊塢票房巨星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）領銜主演的電影《橫衝直闖》（The Smashing Machine），該片近期影評解禁後在爛番茄網站開出97%新鮮度的評價，更入圍金球獎音樂及喜劇類最佳影片、音樂及喜劇類最佳男主角與最佳劇本三項重量級獎項提名。

賈許沙夫戴延續「腎上腺素狂飆」風格 靈感取自1950年代桌球狂人

《橫衝直闖》靈感取自傳奇桌球選手馬提瑞斯曼（Marty Reisman），但主角馬提莫瑟則是原創的虛構角色，是一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年。

本片由執導過《原鑽》的導演賈許沙夫戴操刀，他延續一貫「腎上腺素狂飆」的快節奏敘事風格，演繹這位放蕩球王的封神故事。由於劇情部分是虛構的原創片，讓導演得以解除束縛將油門直踩到底，呈現一場「既令人振奮又筋疲力盡的狂躁、瘋狂的旅程」。

葛妮絲派特洛加入《橫衝直闖》演出陣容。龍祥電影提供

提摩西夏勒梅獲讚「21世紀最偉大的電影表演之一」 直指奧斯卡影帝

《橫衝直闖》目前在爛番茄網站上以97%的超高新鮮度，成為提摩西夏勒梅主演電影中口碑表現第二高的作品，僅次於《淑女鳥》的99%。國際權威媒體IndieWire大讚夏勒梅此次演出是「21世紀最偉大的電影表演之一」，綜藝報Variety形容這是「提摩西夏勒梅職涯的決定性演出」。Screen Rant更直言夏勒梅的表演「幾乎可以保證」他將成為2026年奧斯卡影帝的強勁競爭者！

該片除了夏勒梅，共同演出的陣容還包括金獎影后葛妮絲派特洛，以及饒舌歌手「造物主」泰勒（Tyler, the Creator）的大膽轉型，大咖雲集讓電影氣勢堆疊到新高度。《橫衝直闖》將於12月25日（週四）聖誕節檔期在台上映。



