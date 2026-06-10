提政策都被蔣市府打槍 沈伯洋：「高傲回應」不是城市前進的表率

沈伯洋10日出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會成立大會」記者會前表示，明明提出許多來自市民聲音的政策，北市府的回應卻都一樣。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（9）日提出五大改善公務人員環境政見，為公務員實質減壓。今（10）日出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會成立大會」記者會前表示，明明提出許多來自市民聲音的政策，北市府的回應卻非常高傲——「已經做得很好。」他直言，市府此舉可能並不是一個城市前進的表率。

沈伯洋表示，這一陣子提出了蠻多的政策，其實都是點出人民的心聲，但是市政府的回應卻一直都一樣，都說他們「已經做得很好」。比如說團隊前陣子依據山友的意見，討論了文山交通路網應該怎麼改善，「市府說他們已經做得很好」；團隊根據攤商的意見，討論大龍市場的動線應該怎麼改進，「市府說他們已經很有特色的，是海沙屋住宅以及市場改建共構的首例」；團隊根據第一線教師人員現在面臨的困境，提出「第三方機制」的解方，「市府也說他們已經做得很好」；團隊提出公務員現在第一線該怎麼減壓？在現有的機制上該怎麽改善、加碼？「他們又說他們已經做得很好。」

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沈伯洋質疑，明明從頭到尾提出的都是市民、人民的聲音，市府的回應卻永遠都是非常的高傲，認為他們都已經做得盡善盡美，「我覺得這個可能並不是一個城市前進的表率。」

他指出，在昨日議會的質詢過程中，也能看到很多議員們也都在為人民的權益發聲，也是在為基層的公務員發聲。沈伯洋表示，照理說市長蔣萬安應該要親自出面回答，「這是人民的權益，議員是人民所選出來的。如果今天人民是主人，那麼這個時候，市長更應該出來回應市民的需求跟市民的質疑，而不是一直有人在前面當擋箭牌，也不是一直讓基層的公務員出來擋。」

沈伯洋順勢提到，這也體現出團隊所提出的「基層公務員已經過勞了」，目前已有態勢讓人員不斷的流失，也正是為什麼說要全面的總體檢，如增加運動場館的運動空間、員工協助方案(EAP)不能只是單純的心理治療等，「這些都是我們能夠在既有的機制之下，希望能夠讓公務人員減壓的方式。」

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