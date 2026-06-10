即時中心／陳奕劭、陳治甬報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋參選提出相關政見，卻遭台北市府局處週末寫新聞稿做政治攻防，讓他認為公務員很為難，因此昨（9）日在社群公布「公務員友善職場5大政策」。對於台北市長蔣萬安回應「市府已經做，而且做得更好」，沈伯洋今（10）日感嘆，他們提出的都是市民的心聲，但市府回應永遠非常高傲，這非城市前進的表率。

沈伯洋回應北市府

沈伯洋公布「公務員友善職場5大政策」，蔣萬安受訪回應，這幾個面向台北市政府已經在做，甚至做得更多。昨天發言人也有說明，各局處也清楚闡釋市府對各項友善職場工作環境方向。

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對此，沈伯洋今日在台大校友會館受訪表示，這陣子，他們提出很多政策，都是點出人民心聲，但市府卻說「他們已經做得很好」。前陣子依據山友意見，提出怎麼改善，市府說「已經做得很好」，談到大龍市場動線改善問題，市府說「市場很有特色，是海砂屋改建」。

快新聞／提政見狂被回「做更好」！沈伯洋怒了：反映人民聲音卻遇高傲市府

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

沈伯洋批態度高傲

他指出，他們也根據第一線教師人員現在面臨的困境，我們提出第三方解決的機制，市府也說「已經做得很好」。昨天又提出第一線公務員怎麼減壓，他們都是在現有的機制上，提出加碼、改善之道，結果市府又說「他們已經做得很好」。

沈伯洋批評，這樣其實讓他非常的疑惑，因為他們從頭到尾提出的都是市民的聲音，都是人民的聲音。但是市府的回應永遠都是非常的高傲，認為說市府都已經做得盡善盡美，那他覺得這可能不是一個城市前進的表率。





原文出處：快新聞／提政見狂被回「做更好」！沈伯洋怒了：反應人民聲音卻遇高傲市府

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