提新北6福利政見 蘇巧慧：老幼都顧好家庭少煩惱

（中央社記者王鴻國新北4日電）民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天網路上公布政見影片，包括公立國中小學童免費營養午餐等6大福利政見。希望除了減輕育兒家庭負擔，也針對高齡化社會，減輕青壯世代的負擔。

民進黨立委蘇巧慧在影片上發布包括公布公立國中小學童免費營養午餐、零到6歲免門診和住院部分負擔、零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒3萬元照顧津貼、65歲以上假牙補助最高5萬元，以及敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零等福利政見。

蘇巧慧表示，減輕家庭負擔，是作為市長最重要的事。若她當選市長，除了公立國中小學童的營養午餐全面免費，也將持續和各校團膳業者、家長會合作，提升營養午餐的品質、強化供餐系統，讓孩子吃得美味健康，也讓家長更安心。

她說，身為兩個孩子的媽媽，她了解育兒路上的焦慮與壓力，特別是孩子生病時的醫療開支，因此她提出零到六歲孩童看醫生免門診和住院部分負擔、腸病毒和輪狀病毒疫苗免費接種，並提供早產兒家庭新台幣3萬元的照顧津貼等政見，提供育兒家庭更完善照顧。

她表示，除了減輕育兒家庭負擔，針對高齡化社會下的家庭支出增加，也同步推出兩項銀髮福利政策來減輕青壯世代的負擔。首先是65歲以上老人假牙補助最高5萬元，其次就是敬老卡提升至 1000 點，且效期從1個月延長至1年，剩餘點數將不再每月歸零。照顧老人的健康及讓敬老卡使用起來更彈性、更貼心！

蘇巧慧指出，「溫暖、創新，會做事」是她這次選舉的主軸，這次選在農曆年前發布6大福利政見，就是要展現對城市治理「有備而來」的決心，要讓市民在新春團圓之際，看見更有感的溫暖政見。接下來會提出包括支持產業、鼓勵創業、促進就業等全面性的政見，讓新北市民了解她的政策藍圖。（編輯：林恕暉）1150204