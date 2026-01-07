提早押寶？ 韓國市長贈盧秀燕「川普同款鋼筆」藏寓意 她笑回8字

韓國京畿道平澤市長鄭長善今（7）日赴台中拜會市長盧秀燕，雙方簽署友好交流備忘錄，盼深化兩市各領域交流。鄭不僅盛讚台中比台北還美，指出盧是韓國知名度最高的台灣市長，更親手贈盧「川普同款鋼筆」，原來這支鋼筆就是韓國總統李在明去年8月與美國舉行雙邊峰會時，讓美國總統川普愛不釋手，當眾直呼「我要拿走那支筆！」意外引爆國際炫風的神物。這份國禮疑暗藏寓意，盧則維持一貫的笑容，強調兩市日後將「開啟對話、共創共榮」。

鄭長善專程赴台中拜會市長盧秀燕，雙方簽署友好交流備忘錄，日後將深化兩市經貿、科技、教育、文化及觀光領域交流。鄭表示，這是他首次來到台中，台中的美麗景觀與整潔環境讓他印象深刻，「台中似乎比台北還好，抱歉了台北！」鄭更透露盧市長是韓國最有名的台灣市長，市長像媽媽一樣的溫暖風格在韓國頗具知名度。

值得注意的是，今日簽署儀式互贈紀念品時，鄭長善親手拿出一個用文件包裹的神秘禮物，掀開包裹的紙張是一個咖啡色真皮套，原來裡面大有玄機，竟是一支手工精美的木製鋼筆。鄭特別要求現場司儀給他時間講解這份禮物，鄭表示，這支筆就是韓國總統李在明去年8月與美國舉行雙邊峰會時，致贈美國總統川普的鋼筆，而包裹的文件則是韓國總統與美國總統的合影及這支鋼筆的介紹。鄭指出，今日將這支「川普同款鋼筆」致贈盧秀燕，請她用這支筆簽署象徵雙方友好交流備忘錄，別具意義。

面對韓方的盛情，盧秀燕以代表台中文化的「湖心亭8吋漆盤」、「手採梨山茶」與「姆明(Moomin)」小提燈回禮。盧表示，兩市簽署象徵雙方友好交流備忘錄後，將「開啟對話、共創共榮」。台中為台灣第二大城，為全台工業及科技最強大的城市之一，擁有精密機械及中科產業聚落，不僅是台積電最重要的研發生產戰略基地，全台最大外資美商美光(Micron)在台最大投資布局核心也在台中；平澤市則是韓國半導體、汽車與物流重鎮。兩市同為交通樞紐與「科技心臟」，在人文地理與產業結構上契合度極高，此次簽署盼進一步共創永續發展。

