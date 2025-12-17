提早消除C肝 台灣將向WHO申請金級標準

響應WHO 2030年消除病毒性肝炎的目標，我國提前在今年具備「消除C肝計畫性目標」條件，各項指標全面超越WHO金級標準。衛福部表示，預計本月以 Chinese Taipei名義，向WHO西太平洋區署遞交「台灣消除C型肝炎報告」。

衛福部今天（17）舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會。賴清德總統致詞表示，過去自己當醫師時，C肝的藥效還不夠好，副作用也非常大，因此自己從政後一直關注C肝防治的進展，也期待在今年全面消除C肝的目標，這是集結各方力量，經歷千辛萬苦才達成，非常不簡單。

賴清德特別感謝陳建仁前副總統，2016 年登高一呼響應 WHO的號召，讓政府重視消除C肝的行動；2016 年底在蔡英文總統的支持之下，政府馬上成立「國家消除C肝辦公室」，2017 年開始把C肝口服新藥 DAA 納入健保給付，讓病友不需花大錢，就能夠得到足夠的醫療服務，減緩C肝流行。

衛福部國民健康署長沈靜芬表示，我國C肝防治成果已達WHO計畫性目標的金牌標準，包括診斷率、治療率達9成以上；輸血的血品安全及醫療注射安全率，已達到100％；靜脈藥癮者每人每年可領取安全針具超過150支。為進一步降低C肝發生率及B、C肝死亡率，國健署會持續鞏固C肝防治策略，希望能夠持續精進，以達到 WHO 2030年的影響性目標。

為消除C型肝炎，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面且有效地篩檢與治療服務。2003年起提供C型肝炎的干擾素治療，到2017年全口服新藥（DAA）治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。2020年擴大篩檢族群45到79歲，2025年更放寬為39到79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

消除C肝國家認證工作小組召集人、中央研究院院士陳建仁指出，雖然我們花了不到300億元的經費，但如果這些人沒有好好治療，等到產生肝硬化、肝癌，後面要治療的經費遠比300億元多很多，所以這個是符合經濟效益的事情。

外界關心，是否可能重演過去申請小兒麻痺根除認證，卻因大陸而未領到證明的情況？衛福部次長莊人祥指出，預計本月底將以 Chinese Taipei名義送出申請，會積極向WHO爭取，避免發生此事；我們也會積極發表國際文獻，讓全世界都知道我們的防治成果，也是爭取國際發聲的管道。

