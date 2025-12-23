提早結束台南行！籃籃北上站台《冠軍之路》：可能看到泛淚

記者宋亭誼／台北報導

《冠軍之路》22日舉辦首映會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

紀錄片《冠軍之路》將於2026年1月1日正式上映，昨（22）日率先於於大直美麗華影城盛大舉行首映會，除了導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢出席，明星球員朱育賢與「樂天桃猿」推進隊長籃籃也親臨現場站台。

籃籃趕回台北為首映會站台。（圖／記者鄭孟晃攝影）

籃籃日前搭檔李多慧主持台南耶誕演唱會，原本計劃在南部多待幾天，但因身邊不少朋友都大力推薦《冠軍之路》，讓她決定提早北上參加首映會，由於片中收錄了許多經典時刻，加上電影在網路上獲得非常好的迴響，籃籃不禁直呼：「我自己真的非常非常期待，感覺很多回憶都會一直湧上來，可能看到泛淚。」

朱育賢曾披上國家隊戰袍，在12強賽事上演再見雙殺，昨也現身支持。（圖／記者鄭孟晃攝影）

片中臺灣隊長陳傑憲在關鍵時刻不斷提起「相信自己，相信隊友」，更在無形中撐起整支球隊的士氣，展現超強團魂令人動容，黃恩賜在片中則因「人生大事」製造出不少笑料，為激烈賽事氛圍適時注入些幽默，導演龍男・以撒克・凡亞思也坦言：「沒有想過笑（效）果會這麼好」，更有觀眾大讚：「黃恩賜是這部片的MVP，他是最佳男主角！」

