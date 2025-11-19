提早退休不迷茫！從生活、心境到財務 用15個行動打造理想自由人生

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

看完「案例篇」的3個故事，你是否也燃起提早退休的渴望？又或是依然感到躊躇不前呢？本文針對生活規劃、心境轉換、財務重整3大面向，總結出15個觀點和具體做法，作為讀者們的「早退行動指南」，陪伴你整裝出發！

生活規劃：絢爛、平凡各有光景 勇敢探索未知可能

1.從參與課程挖掘興趣

很多人說「我不知道自己的興趣是什麼」，擔心退休後無事可做。早退學長姊們建議，從參與社區大學等單位開辦的短期實體課程出發，一來類型多元，且不會產生太多花費，二來也容易遇到志同道合的夥伴，就能在分享交流中得知更多活動資訊，久而久之便能培養出許多不同嗜好。

2.享受一個人的旅行

提早退休後，身邊的親友可能都還在工作、求學，因而無法隨時找到旅伴。學會獨旅，就能享受「說走就走」的餘裕。即使不會開車，也能靠著火車、觀光巴士，甚至是單車玩遍全台灣，就算是一天的行程也很好；習慣之後，就能再挑戰國外獨旅。只要願意開始，就會發現其實沒那麼難。

3.設下階段性目標

給自己一些目標，生活會更有方向感。這些目標不見得要非常遠大，例如：造訪5間新開幕咖啡館、探索10個台鐵無人車站，甚至只是改變作息、養成運動習慣、居家斷捨離、裝修老房子……都可以。

4.重拾年輕時的夢想

很多人以為年紀大了，就不該去做「只有年輕人才會做的事」，或是認為「現在才去做已經沒有意義」，其實這些顧慮都是不必要的。不論現在是幾歲，圓夢永遠不嫌晚，想學語言、學鋼琴、學潛水，或是出國遊學、打工換宿、攻讀學位，想做就去做，因為你的人生只有這麼一次。

5.繼續貢獻價值

退休後你仍能發揮所長，透過社群、部落格等管道分享所知所學，甚至是組建社團、開設課程來幫助更多人，同時為自己帶來成就感。

心境轉換：放下比較與標籤 學會留白、擁抱好奇

6.允許自己「沒有身分」

某些人退休前在職場呼風喚雨，一旦失去了頭銜，就倍感失落，甚至擔心被看不起。一個人的價值，不該由一張名片來定義，即便你「不是誰」，都該活得坦然與自在。

7.不和任何人比較

許多人的焦慮來自於「攀比」，看到親友頻繁出國、購物、享用美食，就認為自己過得不如人。其實退休生活並沒有標準答案，更不是一場考試或競賽；與其羨慕他人，不如將目光拉回自己身上，專注於已經擁有的。

8.慢慢來也很好

有些人習慣朝九晚五的生活節奏，當步調慢下來，反而不知所措。如果退休後用「找事情把時間填滿」的心態來面對，只會徒增壓力，倒不如從喜歡的小事安排起，就算偶爾不做什麼也無所謂，給自己一些「留白」的空間。

9.接納不完美的日子

退休後順風順水固然是福氣，偶爾跌點跤、繞點彎路，也未必就是不幸。接受人生的無常與不完美，才能泰然處之。

10.永遠保持好奇心

好奇心可以刺激腦內多巴胺分泌，進而帶來幸福感，也能讓人保持開放的態度，擁有年輕的心態。

財務重整：金錢是最強後盾 但不是人生的唯一

11.別把錢留到死

許多人把金錢當成安全感的來源，但辛苦一輩子，財產全變成遺產就太可惜了！人生下半場的目標，不應該是讓資產最大化，而是讓「體驗最大化」，懂得花錢才是最好的投資！

12.活用資產

有現金流需求時，別忘了活用手中資產，例如房屋可以由大換小或申請以房養老，股票可以出借賺利息，壽險保單也可以轉換成年金險。

13.不買不懂的投資商品

投資商品日新月異，千萬別因為理專或親友推薦就輕易購買，更不要被號稱高報酬的詐騙訊息所引誘，務必自己做好功課，充分了解風險之後再進場。

14.善用制度增加現金流

若擔心現金流不足，可善用制度提前準備。例如不擅投資的人，可利用勞退自提6%，讓退休金「水庫」變得更大；或是利用換工作、兼職等方式增加收入，以拉高勞保投保級距、領取更多年金。

15.保持再就業的彈性

即便退休，也別荒廢自己的技能，或斷了過去的人脈。假使退休後無法適應，或發現自己仍然渴望舞台，還是能重回職場，不必畏懼他人的眼光。

提早退休不是一場「All in」的賭注，也不是一張單程車票；

你可以暫停，可以回頭，一切都由你說了算！

