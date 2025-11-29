提早退休享自由？52歲千萬「FIRE族」崩潰後悔了：以為自己不再需要工作

52歲男存千萬提早退休，最終決定重返職場。示意圖／photoAC

「如果我有1億日圓，我就不用再工作了」日本一名52歲男子指出，如果實現財富自由，他就要退休享受生活，不過當他辭職後，原以為真能「一輩子不用工作」開心度日，卻在短短半年內身體亮紅燈倒下。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，佐藤義明曾在一家中型企業任職30多年，年薪約500萬日圓（約新台幣100萬元），生活樸實、開銷極低，自述從30歲開始穩定投資，「我喜歡看著我的資產一點點成長，投資是我的第一個愛好」，佐藤義明靠著長期投資理財，終於在52歲時資產突破1億日圓（約新台幣2000萬元），加上退休金達1.2億日圓（約新台幣2411萬元），以為自己不再需要工作，於是提前退休。

退休後生活「宛如天堂」，佐藤義明分享每天睡到自然醒，能夠悠閒吃頓豐盛早餐，重看老電視劇及動畫，整天甚至穿著家居服不出門、不整理頭髮，也不刮鬍子，就像夢一般自由；不過這樣舒適的日子不到3個月，他開始在早上喝啤酒、威士忌，晝夜顛倒、沉迷夜生活，直到有一天早上，佐藤義明突然感到一陣強烈眩暈無法站立，才緊急送醫檢查。

醫生指出佐藤義明「自主神經嚴重失衡」交感神經系統過度活躍，警告若再繼續顛倒作息、早晚持續飲酒，恐導致身體崩潰；待身體康復後，才發現「原來不工作並不等於自由」，開始主動找打工，在食品批發倉庫從事體力活。

雖然起初重返職場全身痠痛，隨著重新找回生活節奏，「晚上累得無法外出，只想好好吃飯、洗澡、睡覺」，半年後與新同事熟識，甚至考取堆高機駕照，工作表現出色。

心理學專家指出，像佐藤義明這樣面臨離職後重新回到職場的「FIRE族（Financial Independence, Retire Early，財務自由）並不少見，由於突然無所事事容易造成心理空虛、搗亂生活失序，雖然錢能帶來選擇，但不能取代意義，因此適度工作或是好好規劃退休後活動，反而能提升幸福感。



