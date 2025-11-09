提早退休真的快樂嗎？3位學長姊的告白 你的退休由你來定義！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

提早退休，不只是從職場中畢業，更是把人生的主控權拿回自己手中。如何過好退休後的每一天，想來簡單，做來或許並不容易。這條路沒有「成功」與「失敗」，只有不斷地選擇與嘗試，直到找出專屬於你的節奏。

你也嚮往提早退休嗎？你心目中理想的退休生活又是什麼樣的呢？是歲月靜好、恬淡平凡？還是雲遊四海、無拘無束？又或是追尋夢想、突破自我呢？

然而，真實的早退生活可能不如大家想像的如此美好。有些人忙碌慣了，退休後失去頭銜與重心，反而變得鬱鬱寡歡；也有人因為收入銳減，焦慮感大增，成天東省西扣；還有人因為缺乏自主行動力，只能困坐家中，日子越過越空洞，甚至懷念起有班可上的生活。

本期〈特別企劃〉邀請3位「早退學長姊」分享自身經歷，帶我們一窺提早退休的多重樣貌，給予正在迷茫的你一點靈感，和重啟第二人生的勇氣。

/ 倪克絲 / 46歲退休，至今3年

曾任軟體業專案經理；於方格子開闢《任性早退生的多元宇宙》專欄，記錄退休後的生活點滴，並分享投資理財的實戰經驗。

賣命20年換來自由 從成就團隊到成就家庭

「退休以前，我幾乎把醒著的時間都賣給公司了！」過去任職軟體業的倪克絲，年輕歲月幾乎都在爆肝中度過。儘管薪資豐厚，也獲得相當大的成就感，但生活長期處於高壓之中，讓她沒有喘息的空間。最可怕的是，這樣的日子似乎沒有終點。

35歲時，倪克絲萌生提早退休的想法，設下了「再拚10年、45歲就離職」的目標。然而當時她只是拚命存錢，並沒有認真地為退休做規劃。直到45歲真的到來，她才驚覺該重新審視自己的財務。

「以前雖然買過股票、基金，但因為工作太忙沒空研究，後來我大部分的錢都放在活存。」倪克絲坦言自己過去對投資並不在行，退休前才開始積極做功課，了解到指數化投資與「4%法則」。

在盤點資產與退休金需求後，她發現自己已累積了足夠的本金，便在46歲告別職場，只比原來的計畫晚了一年。

退休後，倪克絲將資金分成6份，用半年的時間分批投入台灣和美國的市值型ETF，包括元大台灣50（0050）、Vanguard標普500 ETF（VOO）、Vanguard全世界股票ETF（VT）等，以及台灣發行的美債、投等債ETF，和2年期的美國公債（直債）。

倪克絲也透露，她還是保留了20%～30%的資金作為加碼之用，「雖然知道All in的報酬率會最好，但All in實在太挑戰人性了！所以我採取自己心理可以負擔的操作方式。」

她也提到自己非常看好加密貨幣的未來，因此在2024年撥出一部分資金投入。沒想到隨著川普勝選，帶動加密貨幣的漲勢，也為她的資產帶來不小增幅。若以目前市值計算，股票約占她投資部位的2分之1，債券和加密貨幣則各占約4分之1。

揮別高速運轉的人生 寧靜自在就是幸福

當被問到退休前後有什麼改變，倪克絲表示，第一件事是自我定位。「工作時覺得我是Somebody，但現在我只是Nobody。」退休初期她看到穿著光鮮亮麗的上班族，甚至會有點羨慕，但如今已經慢慢適應。

第二件事則是生活型態。「退休前我做家事的頻率很低，一週才洗一次衣服、拖一次地，而且完全不開伙，先生、孩子都是去婆婆家吃晚餐，好在他們非常體諒我。」退休後她幾乎天天做飯、整理家務，把大部分時間都留給家人和一對可愛的貓咪。「以前我的職責是成就一個團隊，但現在我的職責是成就我的家庭。」

不過，倪克絲的退休時光並不是無風無雨、一路順遂。在退休滿2個月時，她竟然確診乳癌，讓她一度陷入嚴重的低潮。所幸在一連串治療和休養之後，她的身體逐漸康復。「現在回頭看，或許罹癌是老天爺給我的安排，讓我這個凡事都要有計畫的人真的停下來好好休息；也因為有了養病這個理由，不用擔心旁人議論我為何這麼早退休。」倪克絲說道。

另一個挑戰則是女兒在她即將退休前開始拒學。好在提早退休讓倪克絲有時間陪伴女兒熬過轉學、重考等難關，現在女兒已如願進入喜歡的學校，重新步入正軌。

很多人問倪克絲，退休生活該怎麼安排？她坦言，旅遊、騎重機、泡咖啡館……這些想做的事她都做過了，卻沒有獲得很大的滿足感，因為自己並不是特別愛往外跑的人。「對我來說，出門遊玩只是一段時間的狀態，並不是生活的常態。現在只要能好好吃飯、睡覺，我就已經覺得很開心，因為這是我從前做不到的。」

這段期間她也在方格子開設了自己的專欄—《任性早退生的多元宇宙》，把一路走來的故事轉化成一篇篇動人的文章，同時分享自己研究投資理財的諸多心得。

倪克絲也說道，自己現在最珍惜的就是「自在」的感覺，「沒人會盯著你，要你在什麼時間完成什麼，或是為你打分數。你的時間都是屬於你自己的，而且你知道你值得！」

/ Mandy / 44歲退休，至今7年

由正職保險業務轉為兼職；熱愛單車旅行，不僅騎遍台灣各大山路，也曾挑戰富士山單車賽與濟州島環島。

疫情打亂職涯規劃 意外展開早退旅程

提早退休對Mandy來說，算是「無心插柳柳成蔭」。過去她在保險公司擔任業務，服務的客戶以旅行社為主，但在2018年時，前老闆決定結束經營，她便因此離開了老東家。原先她打算暫時休息2年後，再重新求職，沒想到卻又遇上新冠疫情，旅遊業遭受重挫，連帶影響了她的復工計畫。

所幸Mandy風險意識高，年輕時就持續將薪水投入配息型的股票和債券基金，即便新冠疫情時基金市值大幅縮水，仍能領到3萬多元的現金流。再加上離職後她持續記帳、控制開銷，同時以兼職的方式服務少量客戶，因此她並不特別焦慮，反而順勢放自己一個更長的假。

「離職時我才44歲，沒想過要那麼早退休，但因為我的工作夥伴兼好友也離職了，兩個人可以結伴買菜、喝茶、旅遊，久了以後發現平淡過日也不錯，不見得要為了高收入繼續在職場拚搏。」Mandy說道。

雖然在心態上，Mandy並沒有定義自己是退休族，但這些年她的確過著閒雲野鶴、自由奔放的生活。熱愛單車旅行的她，不只騎著兩輪玩遍全台灣，連日本富士山、韓國濟州島，也留下了她的「輪跡」。

除此之外，她也熱衷於學習外語，除了長年學習日文，近兩年還參加了韓國觀光公社開設的免費韓語課程，希望旅遊時能順暢溝通，沒想到很快就學以致用。「去韓國時遇到一位搭錯車的日本人，但他不懂韓文，我這人比較雞婆，就自告奮勇充當他的翻譯，下次去日本我是不是要當韓國人的翻譯？」Mandy打趣地說。

在試錯中找出投資方向 穩紮穩打邁出每一步

談到退休後的財務規劃，Mandy坦言自己比較保守，去（2024）年底川普上任之前，因為擔心國際局勢出現劇變，她贖回了6～7成的基金，現金水位也因而升高到8成。「原本想等低點再加碼，沒想到錯過了今年4月的大跌，現在更不敢投入了。」Mandy語帶後悔道。

不過，等待的過程裡她密切注意匯率，當台幣升值時，就大量買進美元。「這幾年認真做功課我才發現，用台幣買美元計價商品，配息又配台幣回來，等於是被剝兩層皮。」因此她利用提前換匯來避免匯損問題，為將來的加碼做好準備。

考量到市值型ETF風險低、長期績效也不錯，她也考慮將一部分台幣投入台灣的市值型ETF（如0050），取代原本基金的部位。

儘管目前財務維持健康狀態，但Mandy仍不忘未雨綢繆，她計畫在55歲再找一份正職工作，拉高勞保的投保金額，以便將來能領到更多的勞保年金。「在工會加保，並不是想保多高就能保多高，因為現在勞保局抓得很嚴，工會都會要求提供薪資證明。」Mandy提醒道。

現在的她，則會邁開大步，繼續探索世界的旅程。「我的下一個目標是去看極光！」她和自己許下了這個約定，也有信心一定能實現。

/ 劉昭輝 / 55歲退休，至今16年

曾任職紡織業、電子業、金融業；創辦「599坐火車慢遊台灣」臉書社團，社員已達145萬多人；現為文史工作者與導覽講師，著有《坐火車遊台灣：環島夢想列車 啟航》。

不讓年齡成為枷鎖 盡情圓夢一路玩到老

很多人擔心退休後無事可做，對劉昭輝來說，這完全不是個問題。55歲退休的他，有著完全不輸年輕人的活力與體力，不僅登山、旅行樣樣來，還走遍台灣參加各大民俗祭典，更創辦火車旅遊社團，成為臉書上的傳奇人物，甚至也出版專書、成功挑戰熟齡網紅徵選，活得比退休前精彩許多。

說起提早退休的緣由，劉昭輝回憶道，30多歲時他前往義大利龐貝古城旅遊，卻在入口處看到一對老夫妻因不勝腳力，留在遺跡外等待，讓他感嘆地想：「如果等到60幾歲才退休，雖然有錢有閒，會不會已經沒有體力玩了呢？」

這份憂慮在他心裡悄悄生了根，卻沒有化作行動。直到年紀來到5字頭，他看著自己的主管如願在50歲退休，才萌生仿效的念頭。當時他仔細盤點了自己的資產，計算出和太太兩人每年生活、旅遊所需的費用，最後靠著房地產的「助攻」，順利達標。

「我賣掉了內湖的房子，那時1間的房價可以抵新北市的3間，後來搬到汐止，賣房多出來的錢剛好可以貼補我的退休金，減輕了不少壓力。」劉昭輝說道。

他能夠順利退休，還有兩個原因，一個是他年輕時已幫自己和家人備妥了終身醫療險，同時也用孩子的名義買了年金險。「每3～5年我就能領回二、三十萬元，現在我領，將來保單還可以傳承給子女。」

另一個原因是他並沒有「一定要留下遺產」的觀念。「有句話說：臨終時財產歸零，才是最大的贏家！賺再多錢如果都只留給別人花，有什麼意義？」劉昭輝分享道。

此外，他選擇在55歲一退休就開始領取勞保年金，雖然金額會打8折，但因為「早領早享受」，長期來看未必會虧。

花小錢也能遊遍台灣 創立社團鼓勵中高齡「出走」

劉昭輝也是休閒旅遊的「精省達人」，他除了經常參與各種社區大學的課程，也很擅長尋找免費的生態和古蹟導覽活動。熱愛文史的他，還朝聖了全台許多重要的宗教和民俗盛事。「各地的媽祖遶境我都去過，其他還有東港的迎王平安祭典、基隆中元祭放水燈，賽夏族的矮靈祭我也去過4次。」劉昭輝自豪地說。

至於創立臉書社團的起因，劉昭輝表示，某次在義大利五漁村搭乘火車暢遊景點的體驗帶給他靈感，後來又從女兒口中得知社大學員可以購買599元的台鐵學生版TR-PASS（台灣鐵路周遊券），本著「呷好道相報」的心情，他創立社團，教大家怎麼坐火車遊遍台灣，同時還費心整理了車站周邊的景點和住宿點，幫助不擅查找資料的中高齡社友快速獲得資訊（註：今年6月23日起學生版TR-PASS已不開放社大學員購買）。

「很多社友說不敢自己一個人出去玩，我設計了社團Logo，開放大家下載列印，做成徽章、鑰匙圈，配戴在身上，出去玩的時候就能和其他社友相認，算是幫大家壯膽。」後來很多人真的因為劉昭輝的鼓勵，開啟了火車獨旅；在口耳相傳之下，越來越多人加入社團，至今社員已超過145萬人。

目前年過70的劉昭輝，仍然繼續探索著新的嗜好，例如之前參加過茶藝和咖啡課程，近期又迷上漢詩吟唱。「退休後我從來沒有想過『怎麼安排生活』，也從來不覺得無聊，因為想做的事情太多了！」如果再重來一次，他希望自己能更早退休，就有更多時間能夠去圓夢。

