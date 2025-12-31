提早預警AI要搶你飯碗！大摩：5年內、歐洲銀行將面臨裁員21萬人危機

隨著人工智慧（AI）與數位化加速導入，歐洲銀行業正面臨近年來最大規模的人力調整。俗成「大摩」的摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，未來五年內、歐洲銀行業恐削減約一成人力，等同將有超過21萬個工作機會，面臨被機器人取代的命運。

《金融時報》報導指出，摩根士丹利針對35家歐洲主要銀行分析後，指出這些銀行目前合計聘僱約212萬名員工，假如按照他們所預估裁員幅度，到了2030年或之前，歐洲將出現大規模金融從業人員面臨失業的挑戰。

廣告 廣告

只不過，現代銀行或是金控機構，內部分工極為複雜且精細，並不是每一個部門都面臨著相同被裁員風險。分析報告指出，裁員風險最高的部門，集中在銀行的「中央服務」體系，包含後勤、風險管理與法律相關職位。大摩分析師指出，因為前述這些領域、最容易透過AI自動化與數位化流程，取代現有人工作業，藉此讓公司能降低人力成本支出。

摩根士丹利甚至直言表示，已有不少銀行透露，引入AI和進一步數位化系統，可望讓公司提高至少3成的工作效率。

2025年12月9日。德國法蘭克福銀行區的建築物倒映在美因河（River Main）中。（AP）

其實這背後還有一個主要原因，那就這些歐洲銀行的獲利能力，過去多年以來，歐洲銀行的股東權益報酬率，持續落後於美國同業，投資人對成本控制的壓力不斷升高，迫使銀行必須尋求新的降低成本手段，才能相對提高獲利率。

部分銀行已率先啟動，荷蘭的荷蘭合作銀行（ABN Amro） 宣布，計畫在2028年前裁撤約1/5全職員工；法國興業銀行（Société Générale）執行長克魯帕（Slawomir Krupa）也曾在3月對外表示，未來在降低成本的改革活動，「沒有任何事是不可觸碰或改變的。」

AI效率尚未完全兌現

不過，分析師也提醒各大金融機構，雖然在理論上、人工智慧能提高銀行作業效率，但迄今為止其實際貢獻仍需時間驗證。想利用AI節省成本，最好是在傳統節流手段幾乎全數失效的情況下，再將這個新科技視為唯一解決方案，不要過去迷信或信任人工智慧。

2024年7月31日。德國日常。一名員工站在法蘭克福的一間銀行外。（美聯社）

瑞銀（UBS）歐洲銀行研究主管納皮爾（Jason Napier）則表示，雖然審計、法律與顧問產業已出現明顯變化，但引入AI對改善銀行產業效率仍不明顯。瑞銀近期開始大量導入AI技術，先是將分析師製作成「數位分身」，以影片形式線上向客戶提供說明服務，同時更一口氣安排250名高階主管，前往英國牛津大學（Oxford university）參加AI領導力峰會學習。

在加速導入AI同時，也有銀行高層呼籲各家企業必須審慎行事。摩根大通（JPMorgan Chase）歐洲、中東與非洲區執行長康納（Conor Hillery）就提到，銀行必須避免在追逐AI的熱潮中，忽略了自身最基本的職業訓練。

他在訪談中指出，摩根大通正努力在提升效率，與培養基層員工必備能力之間取得平衡，確保年輕新進員工仍可獲得扎實學習機會，掌握包含現金流分析、本益比計算等核心技能，「否則，一旦忽略這個基本功，未來勢必將面臨更大的問題和危機！」

更多風傳媒報導

