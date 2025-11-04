提早領錢！普發現金1萬元11/5開始網路登記 最快11/11傍晚入帳

普發現金登記網站「全民+1政府相挺」將於明（5）日上午8點正式啟動，並開放為期5天的預登記時段，10日起全面開放登記，完成登記且經檢核成功的民眾，最快可於11月11日下午6點開始陸續收到款項，最遲則於11月12日入帳。

財政部今日舉行記者會，財政部次長阮清華表示，此次普發現金比照2023年有登記入帳、直接入帳、ATM現領、郵局現領、造冊發放等5種方式，呼籲民眾利用登記入帳方式最為方便，只需透過網路進行登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

財政部4日記者會。 （圖／中天新聞）

財政部指出，預登記期間（11月5日至11月9日）將依照身分證字號或居留證號尾數進行分流，避免登記網站過於擁擠，民眾需準備好身分證號、金融機構帳號及健保卡號，登入普發現金官方網站（https://10000.gov.tw），依指示完成登記。阮清華強調，官方網站「僅此一家，別無分號」，提醒民眾切勿誤入假冒網站。

財政部4日記者會。 （圖／中天新聞）

財政部指出，11月5日至11月10日完成登記者，款項將於11月11日至12日入帳，雖然表定時間是11月12日入帳，但入帳時間視各家銀行做法不同，有銀行最快在11月11日以後下午6點就能陸續入帳。另外11月11日至11月17日完成登記者，款項將於11月12日至18日入帳；11月18日起至2026年4月30日完成登記者，款項將於當日或次一營業日入帳。

民眾若對登記流程有疑問，可至普發現金官網查閱「常見問題」專區，或撥打免付費客服專線1988（服務時間每日8:30至18:30），11月5日當天客服時間將提前至上午8點。

