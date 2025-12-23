提早10年動起來！中捷紅線規畫曝 立委盼凝聚地方共識

台中捷運紅線崇德豐原線可行性研究說明會昨晚在豐原登場。（涂力旋提供／李京昇台中傳真）

台中捷運紅線崇德豐原線可行性研究說明會昨晚在豐原登場，現場湧入大批民眾與民代關心。立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣今天各自發表看法，楊說，紅線是北台中黃金動脈，重大建設不能閉門造車，得傾聽地方意見，她會緊盯進度；江則表示，為加快推動，他已成功爭取提前10年啟動研究，依目前規畫，進入豐原後共有3條路線連結至豐原火車站，仍須凝聚地方共識。

楊瓊瓔表示，捷運紅線線是地方期盼已久的重要建設，捷運局展開可行性研究期中說明會，是關鍵的一步，重大建設不能閉門造車，「要蓋得好，第一步就是傾聽地方聲音。」這條路線串聯豐原、神岡、潭子到市中心，是北台中的「黃金動脈」，對改善交通壅塞、提升通勤便利性相當重要，她也會持續緊盯評估進度。

廣告 廣告

立委楊瓊瓔到場關心。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

江啟臣說，在地方說明會後，他也同步在臉書邀請民眾線上表達意見，後續將彙整地方聲音，反映給相關單位納入規畫參考。他也透露，紅線原本規畫要到民國125年才啟動評估，為了加快進度，他去年主動邀集交通部與市府多次協調，成功爭取2000萬元經費，讓可行性研究提前10年啟動。

依目前初步規畫，捷運紅線將採高架形式，全長約15.42公里，設置11座車站，路線自北屯區崇德路、三民路口出發，向北行經崇德路、承德路，進入豐原後銜接豐原大道、中正路一帶，並規畫連結豐原火車站。今年4月正式啟動研究，10月完成期中審查，目前已進入期末階段。

江啟臣指出，捷運進入豐原後，目前規畫有3條不同路線可銜接到豐原火車站，最後採用哪一案，仍需透過地方充分討論、凝聚共識。他也請辦公室同仁全程參與市府捷運工程局在豐原、北屯舉辦的說明會，確實反映地方意見。

昨晚說明會中，包括市議員邱愛珊、陳本添、謝志忠、蕭隆澤、豐原區各里里長等人到場關心。

豐原區社皮里長涂力旋表示，建議採用「方案一」，以高架方式沿圓環北路進入豐原火車站附近，兼顧工程可行性、施工衝擊與整體交通發展；也呼籲市府提出更清楚、可視化的路線圖，讓居民能充分理解、降低疑慮。他強調，若未來豐原大道作為捷運高架路線，地下共管系統、自來水管線、行控中心等設施應一併整合規畫，縮短工期、降低對生活影響。

至於捷運機廠選址，無論是豐富專案二期、三豐路或豐原大道沿線，都攸關豐原未來都市發展，甚至是否延伸到后里，都值得一併討論，才能讓建設走得長遠。

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》金秀賢陷金賽綸風暴形象崩壞

「帶11小孩上山下海」 柴智屏喊挑戰

告五人巴塞隆納拍MV 花12小時跑遍景點