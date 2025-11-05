提早20秒出動！新北「智能值班台」效率增7成 五大面向打造安居城市

【記者曾佳俊／新北報導】近年來氣候變遷劇烈，極端氣候及巨災常態化，新北市政府消防局特於今(5)日於市政會議簡報，以「智能消防救災、建構安居新北」為題，說明消防局如何在公共安全、災害搶救、緊急救護、全民防災及應變體系的五大層面上應用智能科技的最新成果，其中首創「智能值班台」，提升70％效率，讓勤務派遣零時差，提早20秒出勤。。

新北市幅員遼闊，災害潛勢多元，消防工作繁重但成績斐然。新北消防局今天上午於市政會中報告指出，自100年起，新北市團隊皆於行政院災害防救訪評獲得優等殊榮，已連續11年榮獲六都第一；運用防災創新科技，建構全災型智慧指揮監控平臺(EDP)、新北災訊E點通及防救災Data Center，可即時災情分析並提高應變效率。

其中，首創緊急應變指揮學院(ERCA)，以虛擬實境模擬本市環境及災況，強化指揮官狀況判斷能力；深入鄰里社區推動韌性社區、企業防災、校園防災、防災士等防災工作，提升基層防救災能量。

還有整合值班台簿冊並電子化，同時啟動廳舍燈光、警鈴、滑升門、廣播，首創「智能值班台」，提升70％效率，讓勤務派遣零時差，提早20秒出勤。

市長侯友宜表示，消防局在陳局長的帶領下各項成績卓越，市府推動警消廳舍新建及改善計畫，目前完工啟用11處消防廳舍，此外5處消防廳舍正在興建，另有3處消防廳舍規劃當中，市府會持續成為警消同仁堅強的後盾，讓同仁執勤安心無憂。

消防局長陳崇岳指出，面對氣候變遷與複合型災害挑戰，積極推動「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」及「職業安全衛生專責單位」等籌備工作，希冀強化救災專業，並保障消防人員安全。最後，市長也期勉消防局：「安全就是福祉，唯有持續精進、勇於創新，才能讓新北成為真正的安居城市。」

新北市府公安聯合稽查小組嚴格把關，安全升級、市民有感。消防局提供

全民防災教育，深入基層建構社會安全網。消防局提供

