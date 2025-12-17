提早5年消除C肝 我國將向WHO遞交報告

國民健康署今天(17日)舉行「臺灣領航 消除C肝」國際記者會，圖為記者會合影。(國健署提供)

世界衛生組織設定在2030年消除C肝，我國提前達標，國民健康署今天(17日)舉行「臺灣領航 消除C肝」國際記者會，宣布將向WHO西太平洋區署(WHO Regional Office for the Western Pacific, WPRO)提交「消除C肝報告」，展現國際承諾。

出席記者會的賴清德總統表示，臺灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）高度肯定；今年可望在國際公衛史上，再次立下新里程碑，在消除C型肝炎戰役中，比世界衛生組織(WHO)所提2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國名列世界前茅，展現臺灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。衛生福利部石崇良部長表示，慢性B、C型肝炎為臺灣重要疾病負擔之一，為消除C型肝炎，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面且有效地篩檢與治療服務。從2003年起提供C型肝炎之干擾素治療到2017年全口服新藥(下稱DAA)治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。2020年擴大篩檢族群45-79歲，2025年更放寬為39-79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

廣告 廣告

國民健康署沈靜芬署長表示，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑(Path to Elimination, PTE)金級標準：診斷率、治療率均達9成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。達成階段性消除目標後，為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，國民健康署未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以鞏固C肝消除成果。