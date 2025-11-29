提早8個月訂春節墾丁旅店 … 一晚3420元遭取消 房價漲7成

一名北部遊客抱怨，6月底透過訂房網，預訂明年大年初四墾丁海景四人房，近期卻收到信用卡異常而被取消訂房。（圖／翻攝當事旅店臉書）

明年過年有9天連假，有遊客今年6月就先預訂墾丁的海景旅店，一晚3420元，近期卻收到訂房網Email，說信用卡異常而取消訂房，詢問業者竟然要求「用5800元可訂購」，等於漲價漲了7成！旅店業者說，消費者訂2間房，一間信用卡有刷過，維持3千多原價，是另一間房信用卡有問題，才會被平台取消。

一名北部遊客抱怨，6月底透過訂房網，預訂明年大年初四墾丁海景四人房，近期卻收到信用卡異常而被取消訂房。（圖／翻攝當事旅店臉書）

這起爭議源於一名北部遊客今年6月底透過訂房網預訂明年大年初四的墾丁海景四人房，每晚3420元。然而，在11月中旬，這位遊客收到訂房網通知，表示因信用卡異常，住宿訂單被旅店取消。更令人意外的是，當遊客詢問客服時，被告知「老闆娘說同樣房間可以用5800元訂購」，比原價多出2400元，漲幅高達7成，讓消費者質疑旅店是否「坐地起價」。

廣告 廣告

花了3420元訂墾丁海景房，信用卡異常而取消訂房，詢問業者竟然要求「用5800元可訂購」，消費者質疑旅店是否「坐地起價」。（圖／TVBS）

對此，當事旅店業者表示，該遊客的訂單是被系統自動取消的，「因為這個客人他被系統自動取消，我們連假所有房價都是沒有折扣的，所以他們願意再續訂這間房間，我們這邊可以做打折，可以退一步幫客人保留房間，所以才會有5800的價格」。旅店強調，顧客實際訂了兩間房，其中一間信用卡已成功刷過，仍維持3千多元的原價；另一間則因信用卡異常而被取消。業者解釋：「他要在24小時內完成更改（信用卡），可能這個客人沒有在24小時內更改，所以他的訂單就被平台系統自動取消。」

屏東縣消保官吳清宜表示：「依消費者所提供之資料，業者有依下訂時之條件履行義務，本案已進入調解程序。」

業者們對今年春節市場前景看好，積極爭取親子客群，並推出各項春節優惠方案。（圖／翻攝墾丁凱撒飯店）

距離明年春節僅剩2至3個月，加上有9天連假，許多人已提前安排行程，出現訂房熱潮。飯店總經理郭軒作觀察到：「我們觀察到親子族群，與跨世代家庭行程特別踴躍，除夕到初二有百分之80的平均住房率。」業者們對今年春節市場前景看好，積極爭取親子客群，並推出各項春節優惠方案。對於計劃春節出遊的民眾，建議及早訂房，以便能夠多方比較房價。

更多 TVBS 報導

行動支付快又能賺回饋 業者戰場從台灣跨足日韓

台北飯店吃到飽「漲聲響起」！喜來登漲200 這家最誇張

速食南霸天漲價、停售前一天！ 平日下午點餐竟等30分

韓式炸雞退燒？NENE CHICKEN台中台南4店收攤 網：吃一次就好

