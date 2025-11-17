提昇行人步行環境安全 桃園市推動行人友善區





桃園市政府積極推動人本交通與行人安全環境改善，為營造安全、舒適、連續的步行空間，針對學校、公園等行人通行需求高之地點優先推動行人友善區，今年已完成桃園區同安里、八德區大和里以及中壢區復華里行人友善區公告，藉由車輛速度管理及行人步行環境改善，進一步提升路口及路段行人步行安全。

市府交通局長張新福表示，過去較常針對單一路口或是路段改善，行人友善區為以區域作為整體規劃並由市府跨單位合作執行，自113年開始推動規劃，今年度已完工3個區域，114年再選定龍潭區龍潭里、蘆竹區南興里、龜山區大同里及龜山里作為行人友善區規劃場域，已於11月完成前述4處行人友善區說明會，將針對交流意見調整規劃方案，預計115年進行工程改善及公告行人友善區範圍。



桃園市龍潭區龍潭里行人友善區說明會。

張新福說明，友善區計畫推動期可改善車速過快、行人空間不足及轉向車輛與行人動線衝突等問題，為了充分瞭解地方代表及在地里民對於規劃方案之建議，故辦理說明會進行意見交流，凝聚改善規劃之共識。

行人友善區推廣重點包含車輛速度管理(設置視覺化減速標線、速限標線及標誌等)，藉以引導駕駛人減速行駛，提升對行人之注意力，降低交通事故發生率；以及既有道路人行環境進行改善(增設標線型人行道、綠底行穿線、放大版行人號誌燈、行人早開時相、擴大街角及設置行人庇護島等措施)，讓行人動線更加連續明確，並兼顧高齡者、學童及行動不便者的使用需求，打造舒適安全的步行環境。



桃園市龜山區大同里及龜山里行人友善區說明會。

行人友善區除了由市府規劃區域性範圍外，若民眾有建議推動地點，可由里辦公處統一彙整民意後向市府申請，市府將持續推動人本交通政策，優化行人通行環境，歡迎市民朋友可多提供推動地點建議。行人友善區相關公告及說明會資訊，公布於桃園市政府交通局網站「查詢服務」內「行人友善區公告資訊」。

交通局網站-行人友善區公告資訊。

