提朝野僵局解方兩方向 鍾佳濱：不副署只是手剎車

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院通過《財政收支劃分法》修正案，使得法案無效，朝野對立已陷入僵局。面對在野強烈抨擊，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（17日）受訪形容，不副署就是一個「手煞車」，是在煞車系統失靈時的一個緊急處置裝置，要化解僵局還是要讓憲法法庭恢復運作，或讓行政院版的《財劃法》版本的修法草案付委審查。

鍾佳濱表示，即便是手煞車也有期使用規範，而行政院長的副署權並非基於對國會的對抗，而是行政權在遇到其他憲政機關侵犯時的一個自我保障措施，所以，最好還是回到憲法規定的常態救濟機構，也就是憲法法庭。

鍾佳濱表示，只要憲法法庭能恢復運作，行政院長的副署權就能恢復到常態的狀態。他要再次呼籲，如果說要化解目前的僵局，首先要恢復憲法法庭，且如果立法院多數認為《財劃法》相當重要，就應該接受院版《財劃法》付委審查。

鍾佳濱指出，在過去一年，立法院已三度三讀通過《財劃法》修正案，其中 11 月 21 日通過的第三個《財劃法》修正，已在 12 月 3 日公告實施，而目前 11 月 14 日的爆衝版《財劃法》修正案雖未能經副署、公布生效，但要解決《財劃法》目前的問題，可由立法院再度審議行政院版《財劃法》，就能將原來國會多數的爆衝版《財劃法》和行政院認為沒有侵犯到職權，並能確保國家財政永續發展的院版《財劃法》調和來處理。

鍾佳濱強調，化解僵局有待立法院往前一步，能否接受行政院版《財劃法》重新交付審議，以及願不願意適度讓憲法法庭癱瘓的狀況予以解除，手煞車只能維持車子不要墜崖，但是車子能不能恢復常態的行駛，有賴掌握國會多數的國、眾兩黨的智慧。

