提案「彈劾賴清德」 藍白黨團明開聯合記者會
針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，藍白18日在司法法制委員會共同提譴責案、具名移請監察院彈劾卓榮泰，且民眾黨團總召黃國昌預告，將在院會提出彈劾賴清德總統。而藍白2黨預計在明（19日）於議場前聯合召開記者會，宣布將彈劾賴清德。
面對卓榮泰不副署作為，身兼民眾黨主席的黃國昌與國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁多日密會，討論下一步該怎麼做。而黃國昌18日也於司法法制委員會宣布，將在院會提出彈劾賴清德。
而國民黨團、民眾黨團18日晚間公布採訪通知，將於明（19日）上午9時30分共同在議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會，與會者為全體藍白立委。
民眾黨18日於臉書發文表示，賴清德的「德意志學院院長」當的很開心，完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。
民眾黨指出，民眾黨團將正式在院會對賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明；而這正是賴清德過去當立委時親手通過的法條，自己立法卻自己違法，沒有最荒謬，只有更荒謬。
民眾黨提及，民主不是只有選舉，把「國會監督」妖魔化、把所有不同的意見都打成「在野獨裁」，才是真正的威權，真正的問題從來不是國會制衡、監督行政權，而是一個不給糖就搗蛋、賴地撒潑的巨嬰政府。
民眾黨酸說，曾擁有「高達 200 多天不進台南市議會」紀錄的賴清德，現在成了總統，正在刷新「藐視憲法」的新紀錄，將來會不會又發明什麼違反民主常識的新名詞，甚至反過來主張《立法院職權行使法》違憲？民眾黨都將持續堅定捍衛民主，守護台灣憲政的底線。
