提案修憲罷免總統 翁曉玲：賦予人民有直接提案罷免總統的權力

國民黨立委翁曉玲。(記者劉信德攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委翁曉玲今天在立法院持續委員會報告事項增列修憲案，新增罷免總統(副總統)的提案發動權由人民行使，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案。翁曉玲今天受訪表示，最重要的目的，是希望能夠賦予人民有直接提案可以罷免總統的權力。

翁曉玲指出，在目前的憲法增修條文裡面，雖然可以提案罷免總統副總統，但要由立法院來發動，在立法院提案通過後才交付給全國的人民來進行投票表決。所以到目前為止，一般的老百姓是沒有所以沒有所謂的可以提案罷免總統的發動權，但不管是在縣市首長、民代等罷免都是可以經由一般的人民提案連署，成案後再來交由這個選區的選民來進行罷免投票。

廣告 廣告

翁曉玲說，但是很遺憾的，目前對於民選總統，人民只有選舉權，卻沒有可以有提案發動罷免的權力，她認為這和現在憲133條的規定，所有被選舉人都應該可以經由原選區的選民來進行罷免權是相違背的。所以為了要落實人民的直接民權，同時也符合憲法133條的精神，她在此提出修憲案，未來也可以讓人民比照罷免立委、縣市長這個方式，經由一定的提案連署，成案之後就可以來交付罷免總統的投票表決。

【看原文連結】

更多自由時報報導

我海巡船艦1對1監控！中國海警船靠近「就頂出去」

對話曝光！國軍後備幹部群組「狂酸政府、讚解放軍」 網怒轟：查辦

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

中國「正義使命」軍演今打實彈 我方掌握：預計下午6點結束

