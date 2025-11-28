提案修正《醫師法》公布劣跡醫師資訊 王鴻薇：使狼醫不再「隱身」 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對近期醫界醜聞不斷，國民黨立委王鴻薇今（28）日指出，包括台大醫院婦產部前主任陳思原，去年涉嫌性騷6位醫師及研修醫師，一度傳出轉任中部醫療院所管理職；以及台大婦產科醫師鄭文芳，涉嫌下藥性侵3名女性，潛逃出境後遭押返。她強調，這兩大案件。都讓醫病關係、以及醫院內部性平案件處理制度備受質疑。

「可能很多人不知道，在醫師倫理規範中沒有性平規定，導致許多狼醫發生性平案件後仍可繼續執業。」王鴻薇表示，相較於《律師法》對律師懲戒規定，《醫師法》過去僅為防範「密醫行為」相關事件皆採最小揭露原則，其法本身法條過少，不到《律師法》3分之1，往往對於案例的狼醫鞭長莫及。

王鴻薇進一步表示，雖然衛福部在今年8月，增設醫事人員性別事件資訊專區，但是資訊揭露不全，只揭露自2023年至今的判決，還傳出醫師能因為自我意願不同意就不用掛網，讓揭露的效應收效甚微，「這也是為什麼，前幾天台北市醫師職業工會以及民團，更是共同召開記者會抗議」。

「雖然衛福部預計明年1月起全面更新懲戒案件，但是狼醫黑數巨大！」王鴻薇舉出許多判例，根據媒體整理台北市某廖姓醫師，對護理師性騷行為已判刑確定，仍未見公開資訊；新北市某陳姓醫師，2020年誘導病患發生性行為，事後改名並跨縣市執業，2022年遭懲戒，目前仍任主管職；台中市某陳姓醫師，多次假藉看診之名性騷病患，市府已確認違規行為，但至今未見有任何懲戒紀錄。

王鴻薇強調，因此她在本會期提案修正《醫師法》，比照《律師法》相關規定，除了規定衛福部應將相關懲戒判決，對外公開並將其置於設立的醫師及醫師懲戒決議書查詢系統外，也應明定公開劣跡醫師之姓名、性別、出生年、醫師證書之字號及相片、醫療院所名稱、電子郵件、地址及電話、所屬地方醫師公會、除名、停止執行職務及5年內之其他懲戒處分。

王鴻薇重申，必須讓陽光照進醫界，揭露不法狼醫，避免再讓有重大紀錄的醫師繼續在系統內「隱身」。

