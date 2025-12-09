提案修法「助理費除罪化」惹議 陳玉珍喊「歡迎討論」但不會撤回

立委陳玉珍表示不會撤回提案修正立院組織法。廖瑞祥攝



國民黨立委陳玉珍近期提案修正《立法院組織法》第32、33、35條條文草案，主張刪除「公費助理」中的「公費」字樣、取消助理人數上下限並免除助理費核銷規定，引發國會助理工會強烈反彈，被批評恐弱化現行制度保障、形同替特定人士「助理費除罪化」。國會助理工會發起連署要求撤案。

陳玉珍今日（12/9）受訪表示，尊重國會助理工會的意見，也歡迎前來溝通，但拒絕撤案。她強調，提案前已進行嚴縝的針對各國制度研究，包括美國、日本、德國、英國及韓國的國會助理制度，認為修法「有依據、有脈絡」，並指國會議員在多數國家皆以「雇主」角色管理助理，費用運用也多由議員統籌，助理有意見可以透過自家立委在修法時提案、質詢或修正動議，但不要污名化提案連署立委想自肥，她也不會撤回。

該修法由陳玉珍提出、林思銘等27名立委連署，內容除免助理費報帳外，也明訂立法院編列的「補助費用」由立委統籌運用，不需檢據核銷。工會認為，這將使助理勞動保障倒退，可能削弱制度監督力道，因此預計本週五於院會確認議事錄前前抗議，同時正在擬稿，將遞交請求拜會立法院長韓國瑜及朝野黨團的文件。

陳玉珍強調，她修法是有經過審慎研究的，英、美、日、德、韓等國的國會助理費爭議多由議會自律處理，並非刑事責任範疇；像德國是刑法沒有把國會議員納入公務員職務犯罪適用範圍，而是針對其職務特殊性另作特別規定，當地聯邦議會處理議員有關浮報國會助理工作費，是基於國會自律違紀行為做行政裁處，然後訴諸政治責任。

陳玉珍說這次提案並非要針對誰，立院有藍綠白、地方300多位議員都有涉犯這些法，她之所以可以領銜提案，就是因為她自身「最沒有負擔」，既無助理費爭議，又可能即將離開立院，因此她認為自己提案最公正。

至於工會要求撤案是否有可能影響？陳玉珍說，「他們可以有撤會的訴求，但我不會撤回。」她再次呼籲國會助理若有意見，可利用委員會提案、修正動議或質詢方式反映，「法案當然可以討論，歡迎大家提出專業建議。」

