提案修法「助理費除罪化」掀爭議 陳玉珍與國會助理工會達3點共識

中國國民黨籍立法委員陳玉珍（中）。（圖／翻攝自Facebook帳號陳玉珍 珍愛金門影片直播）





中國國民黨籍立法委員陳玉珍近日提出《立法院組織法》修法，擬將助理費「除罪化」，引發立法院國會助理工會強烈反彈，並群起簽連署書要求撤案，連藍營內部也出現不小的反彈聲浪。工會今（12）日拜會陳玉珍，並進行協商。會後雙方召開記者會宣布達成3點共識，包含公費助理相關費用按現有制度不變、加速優化公費助理制度法制化、提案審查時陳玉珍願協助整合助理工會所提修法版本等。

以下為陳玉珍與立法院國會助理工會代表協商後，達成的3點共識內容：

1.國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及年終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞僱關係，適用勞動基準法規定。

2.現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

3.未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

