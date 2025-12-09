提案修《衛廣法》拼中天復台 羅智強：要求NCC換照程序透明化

中天新聞台於2020年換照審查遭 NCC 駁回，之後雙方展開長期行政訴訟 。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委羅智強提出《衛星廣播電視法》部分條文修法，主張若電視台執照遭註銷但仍在行政救濟程序中，該執照應視為持續有效。對此，羅智強昨（8）日晚表示，此次修法意在確保新聞自由，避免主管機關以政治力打壓媒體。

中天新聞台在 2020 年換照時遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，目前雙方的行政訴訟仍持續進行。羅智強等藍委主張的修法內容，包括：若駁回申請的行政處分遭法院撤銷，主管機關應立即恢復原頻道位置及其他權利；同時，修法效力將溯及適用尚未終結的行政救濟案件。外界認為此舉將使中天新聞台有望重返 52 頻道，因此被稱為「中天條款」。

談及此次修法內容，羅智強表示，捍衛新聞自由是他一貫的主張，但民進黨執政後悍然關閉中天，即便 NCC 在法院敗訴仍持續上訴纏訟，「NCC宛如東廠，嚴重戕害新聞自由。」

他並指出，內政部近日又以打詐為名封鎖小紅書，將黑手伸向網路空間。他強調，民進黨每逢解決不了問題，就選擇處理提出問題的人；若民主先驅鄭南榕地下有知，看到 100% 言論自由遭如此糟蹋，「將情何以堪？」

羅智強表示，他推動的《衛星廣播電視法》修正案已正式啟動程序，第一條即明定「捍衛新聞自由」，提醒 NCC 與掌權者必須確保媒體第四權能充分運作。修法要求主管機關在處理新聞台換照時應以「准予換照」為原則，並要求 NCC 在頻道評鑑及換照程序中更加公開透明、採低密度管制，「讓閱聽人來決定媒體的價值。」

國民黨立委羅智強表示，民進黨政府箝制媒體、侵害新聞自由，呼籲應確保第四權不受政治力干預。（圖／周志龍攝）

國民黨立委推動《衛廣法》修法盼助中天重返52頻道，但 NCC 代理主委陳崇樹表示，依現階段委員人數與商業機制判斷，「幾乎不可能」（示意圖／CTWANT攝影組）

