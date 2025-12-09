提案助理費歸立委運用被指自肥 陳玉珍強調不撤案勿污名化

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提案修法，將本應直接發給助理的薪水變成「立委統籌運用」且「免檢據核銷」，引發包括助理工會在內的各界撻罰，認為是立委自肥條款。國會助理工會預定週五將在立院議場外聚集抗議，呼籲陳玉珍及早撤案或立法院長韓國瑜出面保證不處理該案，才會調整行動。不過陳玉珍今日對外表示，提案是立委權利，她不會撤案。

國民黨立委陳玉珍。（圖／資料照）

陳玉珍強調，助理費問題由來已久，美國、日本、德國、韓國等各國都有助理費制度，各有差異但都是由國會議員作為雇主，提出修法前已請相關單位研究過，有相關法律依據，也公開透明。她強調助理工會可以陳情，透過各立委表達意見，也可以提案，法案本來就可以討論，但不要污名化說提案的立委要自肥。

廣告 廣告

據了解，工會預計本週五將在立法院院會開會確認議事錄前，就前往抗爭，內部也正準備在週五抗議後發文給韓國瑜、朝野三黨團請求拜會。

陳玉珍表示，國會議題本就是公開討論，對方可以有撤回的訴求，或提出建議、修正案，她還是有自己推動修法的節奏。制度有缺陷可以討論，但不要污名化。





更多FTNN新聞網報導

否認暫緩助理費修法 國民黨團：黨團大會決定是否繼續

陳玉珍提案立院助理費修法遭批自肥預備貪污 黨團討論暫不排案

傳「鄭習會」在藍拿下「3門票」後農曆年前後登場 國民黨聲明：不齒惡意捏造但「有助兩岸和平都願承擔」

