提案助理費除罪化連他都看不下去 許智傑點名陳玉珍：對得起助理同仁嗎

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨金門立委陳玉珍日前提案修法，將立委助理費除罪化，引發各界討論，首當其衝的國會立委助理群揚言將持續抗爭，對此，民進黨立委許智傑今(12/17)表示，國民黨的提案根本是開倒車，根本對不起所有並肩作戰的助理同仁，請陳玉珍回應助理訴求立即撤案。

國民黨金門立委陳玉珍，資料照

陳玉珍日前提案修法《立法院組織法》第32、33、35條，要將立院編列助理公費，直接發到立委手中，授權立委統籌運用並免單據核銷，各地縣市議員助理也納入適用，國會助理群起發起連署，要求撤回提案，最終達到近300位助理參與連署，並持續要求陳本人撤案。

許智傑指出，已提出針對國會助理權益的法案，這也是一部向前邁進的完整專法，當中把助理的權利與義務通通包含，並要長遠建構助理制度，留住國家的人才。

許智傑說，反觀國民黨的提案是開倒車，不僅沒有增加福利，連現有的公費助理制度都被破壞，兩者差別天差地遠，而且方向完全相反，國民黨對不起所有並肩作戰的助理同仁，請陳玉珍回應助理訴求，立即撤案。

