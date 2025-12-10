提案助理費除罪化！國會助理工會：號召所有助理周五拜會陳玉珍

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍上周提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，立院助理也發起連署，要求撤回提案，據了解已有250多位助理參與連署。國會助理工會今(12/10)表示，陳玉珍上午致電工會，表達願意溝通，因此將在周五上午9點30分，於立院正門口集會後，前往拜會陳玉珍，期盼達成共識，保障公費助理工作權。

國民黨立委陳玉珍等人提案修法讓立委助理費除罪化，公督盟製圖

陳玉珍日前提案修法《立法院組織法》第32、33、35條，要將立院編列助理公費，直接發到立委手中，授權立委統籌運用並免單據核銷，各地縣市議員助理也納入適用，引發討論。

廣告 廣告

對此，立院司法法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄臨時變更本周四委員會議程，邀請法務部、審計部等單位，至立院司委會專案報告此案，並另排案審查民進黨立委許智傑等人提出的《立法院公費助理任用法》草案。

針對陳玉珍提案，立法院國會助理工會表示，今日上午已收到陳玉珍致電，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。

工會指出，陳玉珍除說明提出此次修法之目的外，同時表達完全瞭解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求，對此也感謝陳玉珍願意溝通、尊重公費助理法制化訴求。

工會表示，而基於有眾多公費助理密切關心此事之發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會，為不負眾望，將於本周五上午9點30分，於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權之訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

以下為立法院國會助理工會的具體主張：

1.立法院公費助理工作權，應予保障。

2.現行公費助理制度，應予維持。

3.公費助理既有之權益及福利，應予入法，

工會表示，也歡迎公費助理提出其他建議，後續助理工會與陳玉珍溝通情形，也將隨時向外界報告及說明。

更多FTNN新聞網報導

韓國電子入境卡標示「中國台灣」 賴總統：盼尊重台人意志

1.25兆國防預算又被藍白封殺 賴總統反應曝光

老市長曝台南將收大禮包 賴清德：台積電又要來囉

