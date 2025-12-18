提案彈劾卓榮泰！綠立院黨團嗆黃國昌「可笑」：怕倒閣後民眾黨可能團滅

記者楊士誼／台北報導

黃國昌等人提案移請監察院彈劾卓榮泰。鍾佳濱痛批「可笑」，這只證明黃不敢面對倒閣後國會解散，民眾黨可能團滅的情況。（圖／記者楊士誼攝影）

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會變更今（18日）議程，邀請府院秘書長就「不依法副署相關法律責任之追究」專題報告。民眾黨主席黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇於會中臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（18）日痛批「可笑」，黃國昌大砍監察院預算，居然要移送彈劾？鍾佳濱直言，這只證明黃不敢面對倒閣後國會解散，民眾黨可能團滅的情況。

黃國昌、羅智強和王鴻薇共同提出臨時提案，內容寫到，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制，違捍衛民主憲政，爰建請做成決議，對賴清德總統、卓榮泰院長毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求賴清德總統、卓榮泰院長對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布。另針對卓榮泰院長拒絕副署《財政收支劃分法》之失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。黃國昌更稱，未來民眾黨黨團會正式在院會提案彈劾總統。

民進黨團上午召開「立法院官員 專擅濫權 瀆職包庇 陷立委於不義?」記者會，鍾佳濱指出，去年砍掉97%監察院預算的黃國昌，提案要求將卓榮泰彈劾「真的是可笑」，黃國昌口口聲聲要廢除監察院、大砍監察院預算，居然要求委員會做成決議，將卓榮泰移送彈劾。他指出，在憲法當中立委本就可以提出不信任投票，黃國昌透過他要廢止的監察院彈劾閣揆，只證明他不敢面對不信任案通過後，因為解散國會、重新大選，可能導致民眾黨團滅的情況。

另對於同黨立委王世堅日前說「身為執政黨就是要萬事隱忍」，鍾佳濱則表示，上週五總統邀請黨團的便當會上，總統逐一詢問每個人對於憲政體制如何因應的看法，當下也做出全黨團一致支持，閣揆未來對於毀憲亂政法案不附署的立場，王世堅當天也認同。

鍾佳濱說，王世堅提到要能忍則忍，這也是目前執政黨的處境，執政黨和行政團隊也是相忍為國，但前提是要維持國家基本安全運作，為避免國政陷於萬劫不復，必要的「手煞車」也是不得已的作為，在這心聲下還是要嚴守國家利益至上的底線。

