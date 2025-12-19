提案彈劾賴清德！藍白聯手辦全國公聽會 要求總統赴立院說明

「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會。廖瑞祥攝



行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，讓朝野對抗升級。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今（12/19）舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，國民黨團書記長羅智強指出，因應賴清德的獨裁行為，藍白將提出三大行動，其中將在全台灣舉辦彈劾公聽會，主軸為彈劾違憲總統、全台守護憲法。



民眾黨團、國民黨團今早在立法院議場前舉行聯合記者會，高舉「彈劾違憲總統 守護台灣民主」、「反帝制 反獨裁 反專制」等標語，民眾黨團更製作大型畫像，把賴清德跟曾經復辟帝制的袁世凱融為一體，批評賴為「清德宗」。



國民黨團總召傅崐萁批評，中華民國的民主是許多先賢先烈、前仆後繼爭取而來，賴清德卻獨裁宣布改變國家體制，不執行立法院三讀通過的法案，就是要毀掉台灣民主，讓國會無法監督「怪獸總統」。他表示，面對獨裁的賴清德，在野必須要勇敢站出來，推翻暴政、彈劾總統，他們必須承擔這樣的歷史任務。

民眾黨團總召黃國昌說，今天藍白將正式啟動彈劾程序，並希望全院委員會審查程序中，賴清德能夠來立法院說明，向國人說明，「中華民國憲法什麼時候賦予不副署的權利？誰允許他違憲？」

黃國昌認為，古今中外已經有太多毀壞國會體制、走向獨裁之路的例子，台灣不應該也絕對不能再犯下相同的錯誤，接下來藍白會在全國各縣市舉辦公聽會，而且每個縣市至少舉辦一場，向地方選民報告。

國民黨團書記長羅智強批評，賴清德有三大背叛：背叛民進黨前輩、背叛民進黨同志們，背叛全國人民、中華民國憲政法治，「你是中華民國的總統，你不是中華民國的大皇帝，你不是袁世凱，還是你想當袁世凱？你要毀掉中華民國憲政，來成就你當皇帝的獨裁之夢嗎？」

羅智強指出，因應賴清德的獨裁行為，藍白將提出三大行動：首先，彈劾程序即刻開始；第二，按照彈劾程序，立法院會要求賴清德到立法院說明，希望賴清德有勇氣到立法院跟全國人民報告；第三，將在全台灣舉辦彈劾公聽會，主軸為彈劾違憲總統、全台守護憲法，每個縣市結合所有全台灣人民、關心愛護中華民國的民眾，藍白將深入全國各地，說明現在是守護台灣民主的關鍵時刻。



