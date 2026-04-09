提案被拒就開噴？ 《極限返航》作者狠酸《星艦爭霸戰》影集「垃圾」遭炎上！急道歉：準備躲回山洞寫書

《星艦爭霸戰：奇異新世界》《極限返航》劇照

1. 提案被打槍竟開嗆，《極限返航》作者捲失言風波！

2. 狠批《星艦爭霸戰》影集是垃圾，知名作家也看不下去！

3. 安迪威爾火速公開道歉止血，自嘲將躲回山洞寫書！

【文／千尋少女】改編自同名小說的科幻電影《極限返航》（Project Hail Mary），憑藉著硬核科學魅力與動人劇情，斬獲亮眼票房與影評高度讚譽，也讓原著作者安迪威爾（Andy Weir）再度站上鎂光燈。然而，這位曾寫出《絕地救援》的暢銷作家，卻因一番對經典科幻IP《星際爭霸戰》衍伸影集批評，遭到影迷和業界砲轟，隨後火速公開道歉。'

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風波起於安迪威爾近日登上Podcast節目《Critical Drinker After Hours》時的發言。他在訪談中直言不諱，表達了對近年《星艦爭霸戰》系列的不滿。他坦言喜歡《星艦爭霸戰：奇異新世界》與動畫《星艦爭霸戰：底層甲板》，也認為《星艦爭霸戰：企業號》不算太差，但話鋒一轉直言：「至於其他影集，都可以滾了。」

《星際迷航：奇異新世界》劇照

更具爭議的是，他透露自己曾向派拉蒙提案開發一部《星艦》影集卻遭否決，並補上一句：「我不喜歡很多新的《星艦爭霸戰》，執行製作人艾力克斯寇茲曼是個好人，但那些影集就是屎。」

這番言論迅速在社群引起爭議，尤其正值《星艦爭霸戰：星艦學院》傳出取消消息的敏感時刻，不僅粉絲感到被冒犯，連知名作家唐溫斯洛（Don Winslow）都在X發文點名表示：「恭喜《極限返航》和《絕地救援》的成功，我也是你的粉絲。但當你在站在高峰時，不該貶低其他人的心血。寇茲曼是一位極具遠見卓識的創作者，你欠他一個道歉。」

眼見輿論持續延燒，安迪威爾隨即在臉書發布公開信，向艾力克斯庫茲曼道歉。他表示原意是開玩笑，但事後看來顯得既不尊重又刻薄，並強調部分發言遭到斷章取義。他也解釋，「提案被拒就罵他們」其實是自嘲，並非真心話。

(Photo by Stephanie Augello/THR/The Hollywood Reporter via Getty Images)

安迪在信中坦言，自己向來心直口快，並自嘲說：「已經十年沒有媒體關心我說什麼」，因此一時忽略作品上映期間更應謹言慎行。他甚至自嘲表示：「再過幾個月，我就會回到我山穴繼續寫小說，到時候就沒人會在意我了。」最後他也向庫茲曼喊話，願意親自通話或視訊致歉，「就算是想罵我一頓也沒問題。」

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