提案貪污5萬不罰挨轟！翁曉玲指「賴瑞隆也有提」：這根本是造謠、雙標

記者詹宜庭／台北報導

台北市清潔隊員送拾荒婦廢棄電鍋殘值僅32元卻被依貪污罪起訴，法院日前減刑四次，但仍判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年；藍委立委翁曉玲為此提案修法，將設定貪污金額5萬元以下者不罰，卻挨批「亂修法」。對此，翁曉玲今（4日）召開記者會表示，包括民進黨立委賴瑞隆、行政院皆提出修法，若說她把貪污罪除罪化，這根本就是造謠、雙標。

國民黨團上午召開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。翁曉玲表示，因為這項法案不符合比例原則，包括綠委賴瑞隆、行政院等皆提出修法，但自己卻被栽贓、口帽子，說她把貪污罪除罪化，這根本就是造謠、雙標。翁曉玲強調，自己提出的修法不過就是和法務部、其他委員修法方向相同，就是不忍心看到清潔隊員基於善意將電鍋送給拾荒老婦就構成貪污重罪，法官經過四次減刑，最後還是判了有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，這種情況常常看到，「情輕法重」的狀況對社會大眾無法接受判決，自己才想從法律方面解決問題，沒想到又被曲解。

廣告 廣告

陳玉珍指出，詐騙集團燦笑交保，但有愛心的清潔隊員卻因為送給荒婦廢棄電鍋就被起訴，這樣的事情全國人民都看不下去，立法委員自然也體察到民情。翁曉玲是學有專精的立委，法條中本來就有「所得或所圖得財物或不正利益在新台幣五萬元以下者得減輕其刑」，這次才提出「或免除」，她的提案跟綠委賴瑞隆、陳冠廷等人提案都一樣，這是立意良善的法案，不管是民進黨、法務部想法都是一樣的。

王鴻薇也說，除了翁曉玲之外，我也有提出一樣修法，所以不要單挑翁曉玲。此外，綠委賴瑞隆等人也提出「或免除其刑」的相關修法，國民黨團肯定他們，但沒想到翁曉玲卻被綠營側翼攻擊，照這樣邏輯，那賴瑞隆也是幫貪污罪除罪化嗎？翁曉玲何錯之有？若說翁曉玲有問題，那賴瑞隆沒有問題嗎？法務部也沒問題嗎？

陳玉珍表示，翁曉玲是學有專精的立委，她的提案是立意良善。（圖／記者詹宜庭攝影）

更多三立新聞網報導

藍委翁曉玲提貪污5萬內不罰 王定宇看傻：小額貪污合法化？

立院今「停砍年改」協商！吳思瑤嗆又要碾壓：多數民眾支持年改繼續做

批翁曉玲提貪污5萬不罰 律師黃帝穎：頭痛醫腳、簡直笑話

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」！律師砲轟搞不清狀況：不懂就別亂修法

