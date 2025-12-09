提案通過了！嘉義市不舉債加碼「普發6000元」 最快入帳時間曝光

全民普發1萬後，嘉義市長黃敏惠宣布加碼。（本刊資料照）

全民普發1萬後，嘉義市長黃敏惠宣布加碼，表示以不舉債方式振興經濟普發新台幣6000元現金等提案，力拚今（9日）提交追加減預算案至市議會審議。最快發2026年農曆春節前夕就可發放完畢。

計畫每人加碼普發6000元，約26萬市民受惠？

嘉義市政府昨（8日）在市務會議中，除了通過6000元普發現金提案送議會審議外，也通過振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫、振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫、振興經濟永續新生活推動計畫等提案，總經費16.79億元，約26萬市民受惠。

對此，嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市已連15年不舉債，連7年維持公共債務為零，這次市民每人普發6000元，是以累計歲計賸餘辦理，不影響嘉義市公共建設，盼能刺激嘉義市經濟。

據了解，嘉義市政府將在今日提交追加減預算案至市議會審議。至於發放時間的部份，黃敏惠日前則表示，最快2026年農曆春節前夕可發放完畢。

