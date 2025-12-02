提案邀賴國情報告 羅智強：來立院團結十講

▲總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，隨即開記者會宣布將大幅增加國防預算，推出史上最高的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，隨即開記者會宣布將大幅增加國防預算，推出史上最高的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心，行政院院會也通過特別預算案，將分8年編列。因預算金額龐大，國民黨立院黨團將提案，邀請賴清德到立法院國情報告。

《憲法》增修條文規定，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」《立法院職權行使法》也規定，「立法院得經全體立法委員4分之1以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告。」

國民黨團書記長羅智強說，既然國防預算很重要，賴清德應該更願意站出來檯面上，在立法院團結十講，接受大家團結十問，更何況，到立法院國情報告，是賴清德在競選總統時的承諾，賴清德不要跳票。

國民黨立委賴士葆說，國情報告源自國民大會時代，當時的總統李登輝到國民大會國情報告後，也有綜合答覆，現在就看總統府要讓立委幾問幾答，如果只是想要來講話不想回答，那就不用來了。

國民黨立委牛煦庭也說，國情報告不能只是表演，不然賴清德在總統府講就好，1.25兆國防預算案茲事體大，賴清德不能只想在外媒投書，跳過國會審查，應該接受國會監督，把外界疑慮說清楚，如果賴清德不願意創造憲政慣例，會讓人覺得遺憾。

