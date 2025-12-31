提案降低罷免總統門檻遭批「違憲之母」 翁曉玲反嗆：發動大罷免怎麼沒想到在鬥爭立委

翁曉玲表示，若照「立委做不好就換人」的邏輯，那大家認為總統做不好而提案罷免，也是有民主正當性。（圖：翁曉玲臉書）

國民黨立委翁曉玲提案降低罷免總統門檻，遭民進黨立委抨擊打造鬥爭工具來「鬥爭總統」；民進黨立委吳思瑤更指翁是「違憲之母」。翁曉玲反嗆，那過去民進黨政府在發動大罷免時，怎麼都沒有想到是在鬥爭立委？若照「立委做不好就換人」的邏輯，那大家認為總統做不好而提案罷免，也是有民主正當性。

立法院司法及法制委員會今（31日）針對「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」進行專題報告並排審「政務人員法草案」。

針對提案修憲讓人民可以提案罷免總統，遭綠營質疑。翁曉玲表示，過去民進黨政府在推動「大罷免」時，怎麼沒有質疑是否是「鬥爭立委」呢？憲法保障所有人行使直接民權還有罷免權，像立委縣市長都是只要有一定比例人民連署，就可以直接提案，而總統也是早就直接民選，罷免權上卻要先透過立法院來提案，之後才能交由人民行使罷免權，既然人民罷免權不完整，那就有修憲的必要，還給人民完整的罷免總統權。

翁曉玲說，若認為由人民連署提出總統罷免案是違憲，那麼過去民進黨推動的大規模罷免立委行動，怎麼都沒有想到是違憲？這也是破壞民主；說立委做不好就可以換人做，照此邏輯，那大家認為總統做不好，有一定人民來連署提案罷免，也是有正當性。