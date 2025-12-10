提案「助理除罪化」遭各界反彈 陳玉珍致電助理工會「願當面溝通」

即時中心／徐子為報導



國民黨籍立委陳玉珍提修法，打算將助理費「除罪化」，明定助理費直接匯給立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引起跨黨派基層助理不滿，共計75間辦公室及252位助理參與聯署。助理工會透露，陳玉珍於今（10）日上午來電，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。





助理工會表示，陳玉珍除說明提出此次修法之目的外，同時表達完全瞭解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求。



對於陳玉珍的回應，助理工會表示，感謝陳玉珍表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求。



助理工會說，他們仍打算於本周五（12日）上午9時30分於立法院正門集會，表達保障公費助理合法工作權之訴求，隨後會安排前往拜會陳玉珍，盼由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。



立法院國會助理工會重申其三大主張：



一、立法院公費助理工作權，應予保障。

二、現行公費助理制度，應予維持。

三、公費助理既有之權益及福利，應予入法，









