提案「輕罪緩刑可參選」挨轟 陳玉珍否認幫藍委解套：不是為了蘇清泉

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍今（10日）提案修正《公職人員選舉罷免法》第26條，擬讓緩刑犯人也能參選；綠委陳培瑜則痛批，藍委蘇清泉因為屏東醫院大火案獲得緩刑，陳玉珍此舉就是幫蘇清泉開後門。對此，陳玉珍反擊，「該提案並非幫助蘇清泉，因為蘇清泉並沒有被判緩刑，而是緩起訴，這是完全不一樣的概念，陳培瑜身為立法委員委員，連緩起訴和緩刑都搞不清楚，要不要回去讀一下六法全書？」

針對陳玉珍提出《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，陳培瑜痛批，蘇清泉因為屏東醫院大火案獲得緩刑，陳玉珍此舉就是幫蘇清泉開後門，「提案照顧完顏寬恒後，又照顧蘇清泉，民進黨沒有辦法接受」。

對此，陳玉珍表示，該提案並非幫助蘇清泉，因為蘇清泉並沒有被判緩刑，而是緩起訴，這是完全不一樣的概念，陳培瑜身為立法委員委員，連緩起訴和緩刑都搞不清楚，要不要回去讀一下六法全書？此外，她也質疑，若民進黨立委邱議瑩被判有期徒刑、易科罰金都可以參選的話，更輕微的緩刑為什麼不能參選？而且提案是規定「黑金槍毒」一樣不能參選。

民進黨立委邱議瑩去年5月在國會朝野衝突中，持紙扇打了國民黨立委羅智強左臉一耳光，被台北地院以強暴侮辱罪判處拘役10天，全案因無人上訴而確定，邱議瑩已到台北地檢署執行科，繳納易科罰金1萬元結案。

