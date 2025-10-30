提款不成 女欲自傷 警依法送偵辦

南投埔里鎮合作金庫(三十)日中午一時許發生一起李姓女民眾欲提款，因其帳戶已銷戶而無法成功提領。因情緒激動，將其隨身斜背包內的菜刀拿在手中欲自傷，合作金庫襄理見狀，立即通報請警方前往處理。隨後將李民帶返派出所調查並通知李民家屬到場協助調查，全案依違反社會秩序維護法相關規定，函送偵辦。

警方初步調查，該女性民眾前往合作金庫欲提款新臺幣四千元，因其帳戶已銷戶而無法成功提領。因情緒激動，將其隨身斜背包內的菜刀拿在手中欲自傷，合作金庫襄理見狀，立即通報請警方前往處理。

警分局員警獲報後迅速到達現場，與李民進行溝通，待其情緒較為平穩，將菜刀放回斜背包內後，警方隨即管束李民行動，並當場扣得菜刀一把，隨後將李民帶返派出所調查並通知李民家屬到場協助調查，全案依違反社會秩序維護法相關規定，函送偵辦。

埔里分局呼籲，民眾於公共場所應理性處理個人事務，切勿因情緒失控而有危及自身或他人安全的行為。警方對於任何危害社會秩序的行為，將依法嚴正執法，以維護社會安寧與民眾安全。