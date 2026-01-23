提款機全毀！三立採訪車撞進彰化銀行 10人輕重傷急送醫

記者楊忠翰／台北報導

三立電視台採訪車突失控撞進彰化銀行，造成10人輕重傷送醫救治。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區驚傳嚴重事故，23日下午3時10分，1部三立電視台採訪車，行經一江街及南京東路二段口，因不明原因衝進彰化銀行吉林分行，由於撞擊力道強大，不但將提款機直接撞爛，還造成10人輕重傷；警消獲報趕抵現場，先將1男1女重傷病患送醫救治，同時加派救護車到場載送病患；至於詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。

對此，三立電視台表示，本台將盡最大誠意負責，除了發放慰問金外，亦將派員到醫院探視，待警方釐清事故原因後，本台將負起後續相關責任。

