提琴女狂奔與張文擦身過！2秒成生死分界線

北捷連續攻擊事件，資深主播沈春華表示，有一段監視器畫面讓她「久久無法平靜」，一名女學生在張文身旁果斷奔跑離開，短短兩秒後該處即陷入煙霧與混亂之中，強烈對比下猶如生死分界線。

張文戴上防毒面罩，點起手中煙霧彈，就往一旁丟，一名女學生路過被嚇壞，一手扛著大提琴，一手緊裝抓背包，不斷狂奔逃離現場。

這段監視器曝光後，瞬間在網路上引發討論，資深主播沈春華，發文表示，女學生，在嫌犯身旁果斷奔跑離開，短短兩秒後，該處即陷入煙霧與混亂之中，反觀鏡頭另一端，還有人站在煙霧中遲疑，沒有意識到，危險正在靠近，畫面讓她久久無法平靜。

對此當事女學生也發文解釋，為何會從嫌犯身旁跑過去，原來是當時，反方向已經有煙霧彈，能跑的地方，真的只有嫌犯旁邊，也坦言當下真的太慌張，很後悔沒有，沒有報警或大叫告訴所有人，心情久久無法平復，最後也說到，願逝者安息，希望類似事件不要再重演。

