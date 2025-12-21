提琴盒女與張文擦身過 沈春華點出關鍵：生死分界線

沈春華指出台北近年無差別攻擊，曝露出公共空間安全有嚴重缺口。（圖／粘耿豪攝）

台北鬧區上周五（19日）晚間發生隨機殺人事件，造成4人死亡（含嫌犯本人）、11人受傷，前資深主播沈春華在臉書發文指出一名拿著琴盒的年輕女子，在嫌犯張文投擲煙霧彈前，就察覺狀況不對勁，頭也不回逃離該處，讓她揪心表示：「與危機的距離，只有一步之遙」。

沈春華指出台北近年重大的無差別攻擊，曝露出公共空間安全仍有嚴重缺口，像是日前因為煙霧瀰漫、人群奔逃，出現許多異常騷動的狀況，監視器也完整拍下犯案過程，不解為何能及時阻止更多傷害發生，不禁擔憂監視系統是否缺乏即時人力監控，另外像是北車發生攻擊、嫌犯仍在逃時，市民以及周邊商圈是否有資訊能提高警覺，手機緊急通報系統是否能在關鍵時刻發揮作用，都值得去檢討。

沈春華表示從許多影片中，有個畫面讓自己久久無法平靜，就是見到拿著琴盒的年輕女孩，從嫌犯身旁飛奔而過，沒想到過了兩秒鐘之後，嫌犯就在她經過的位置，投擲多顆煙霧彈，讓她心驚膽跳表示：「她與危機的距離，只有一步之遙，看到那一幕，我的心狂跳不已，也為她的警覺與果斷感到慶幸」，反之，眼見有人在煙霧中遲疑，尚未意識到危險已經迫近，不禁感嘆：「在突如其來的危機裡，能否及時判斷、立即行動，往往就是生與死的分界線」。

沈春華強調為阻止兇嫌而喪命的57歲男子，用他的離去提醒社會不該只依賴個人犧牲，彌補社會安全的缺口，畢竟不知道危機會用種方式降臨，學會培養危機意識、學會自保，並且相信直覺迅速遠離危機，已經是一種必要的生存能力，接著呼籲所有人：「願這場血淚的警示，成為我們共同而深刻的提醒」。

沈春華強呼籲所有人要學會培養危機意識而自保。（圖／王紹羽攝影）

