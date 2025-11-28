提神、消脹氣⋯薄荷功效多！專家揭生活妙用：加椰油成天然止癢劑

薄荷，這株看似不起眼的小草，卻以清涼香氣與多樣功效，成為生活中不可或缺的天然寶藏。專家表示，薄荷不僅是古老藥草，更在現代生活中展現無限妙用，成為你我身邊的清涼助手。《優活健康網》特摘此篇分享薄荷的功效與日常生活妙用。











選香美研學院院長黃玉莉指出，希臘神話中，薄荷源自精靈曼西被冥后佩瑟芬妮化為小草的傳說，雖外型平凡，卻散發著天生不凡的清新氣質。古埃及、羅馬到中國，薄荷因其易栽培與實用性，早已融入人類生活。

薄荷提神醒腦



薄荷屬唇形科植物，品種包括胡椒薄荷與綠薄荷，其核心成分薄荷醇，帶來獨特的清涼感。這種特性使薄荷在藥用、美容與日常生活中大放異彩。薄荷葉是烹飪的好幫手，無論加入沙拉、甜點或飲品，都能增添清新風味。

薄荷氣味能刺激嗅覺，提神醒腦，常用於精油、牙膏與食品中。其藥用價值包括緩解頭痛、肌肉痠痛及消化不良，對脹氣、噁心等腸胃問題尤為有效。外用薄荷精油，可舒緩皮膚瘙癢或蚊蟲叮咬，吸入蒸氣能緩解鼻塞，具抗菌抗病毒作用，有助於口腔衛生與輕微感染。





薄荷紓壓又解脹氣



在心理層面，薄荷香氣能提升專注力、減輕壓力，是芳香療法的熱門選擇。無論是薰香或泡茶，薄荷都能帶來放鬆與振奮的雙重效果，適合現代快節奏生活的需求。研究顯示，薄荷香氣可增強認知表現，幫助緩解疲勞。壓力大的時刻，薄荷茶是一款簡單的養生飲品，只需將新鮮或乾燥薄荷葉泡於熱水中，加入蜂蜜或檸檬，即可享受清爽與放鬆。

薄荷對消化系統的益處顯著。餐後飲用薄荷茶，可緩解胃脹氣或消化不良；將稀釋的薄荷精油塗抹於太陽穴，能舒緩輕微頭痛；用薄荷葉水漱口，則有助於清新口氣與口腔健康。此外，薄荷精油混和椰油後，可當天然蚊蟲叮咬止癢劑，安全又有效。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：薄荷提神醒腦 日常生活妙用無窮）

薄荷可以止咳嗎？薄荷可以消脹氣嗎？「薄荷」功效、禁忌一次看



