提縮短羈押期黨內都有意見 翁曉玲：已近百年未實質檢討

國民黨立委翁曉玲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院的藍白兩黨都提出《刑事訴訟法》修正案，其中，國民黨立委翁曉玲提案縮短羈押期，卻連同黨、檢察官出身的立委吳宗憲都提出質疑。翁曉玲今（12日）則解釋，現行《刑訴法》的羈押期限，已將近百年未實質檢討，且羈押在實務上已演變為「押人取供」、「羈押刑罰化」，存在著違反法律明確性原則的問題。

吳宗憲昨透過臉書表示，修法若單從被告人權出發，最後受影響的會是打詐、掃毒第一線與更多被害人。據去年法務部統計，法院准予羈押的案件前五名是詐欺、毒品、竊盜、殺人、家暴，比例高達83％；而今年最新數據，單是「打詐」與「掃毒」兩大類，攀升至79％，將近8成。

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吳宗憲示警，這群詐團、毒販，甚至兒少性剝削的集團結構，就是具有「再犯性、被害人眾多」的嚴重危害性犯罪。本質上，高度涉及共犯勾串、跨境金流與通聯追查，更有大量的數位證據，需要耗時鑑識。人權維護與犯罪偵查不該是對立的兩端。除了給偵查機關應有的法律武器外，更應聚焦「程序管考的實質監督」。

翁曉玲今則解釋，為什麼現行羈押制度需要檢討？現行刑事訴訟法的羈押期限自民國17年制定以來，將近百年未實質檢討，一直維持非常寬鬆的羈押期間，偵查階段最長可達4個月，審判階段，可達6個月，相較於日韓等國的羈押期間，一次只有10日來說，我國羈押期間超長。

翁曉玲表示，羈押原本是作為防止逃亡、湮滅證據、防止串供的最後手段，但在偵查實務上卻逐漸演變成「先押再說」、「以押代查」的常態，甚至演變為「押人取供」、「羈押刑罰化」。現行《刑事訴訟法》把「勾串共犯或證人之虞」當成羈押的理由，卻沒有明定判斷標準；司法實務上，往往只要看到「還有共犯沒到案」、「證據還在查」或「被告沒認罪」，就認定被告有串供的危險，這存在著違反法律明確性原則的問題。

翁曉玲也提到，他不是第一個提出縮短過長的羈押期的立委，曾任立委的賴清德、柯建銘、潘孟安、管碧玲等人都曾二度提案將偵查中羈押期限由2個月縮短為10天，當時他們同樣認為台灣現行制度有侵犯人權之虞。而她的提案有考慮到第一線的偵查實務需求，提出了更為緩和、務實的修法版本。偵查中羈押， 由2個月縮短為1個月；審判中羈押 由3個月縮短為2個月，延長羈押最多7個月；並保留重罪和勾串羈押。

翁曉玲認為，她反對廢除死刑，對於重大危害社會的犯罪，絕不寬貸。然而，刑事訴追在發現真實之外，也必須兼顧「人權保障」與「無罪推定原則」。她從督促檢審積極偵審的角度出發，提出縮短羈押期、明確勾串行為等修正，是為了填補現行法制的缺漏。

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