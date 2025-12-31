提罷免總統修憲挨轟！翁曉玲反問民進黨：大罷免怎沒想是政治鬥爭立委？

記者詹宜庭／台北報導

藍白近期除發動彈劾總統賴清德，國民黨立委翁曉玲更提案修憲，將罷免總統、副總統提案發動權交由人民行使，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案，此舉引發民進黨立委吳思瑤批評「違憲之母」。對此，翁曉玲今（31日）受訪時回應，民進黨政府先前發動大罷免，怎麼沒有想到是政治鬥爭立法委員，反而認為是民主制度的一環？

立法院司法及法制委員會今日就就「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」進行專題報告並排審「政務人員法草案」，國民黨召委翁曉玲於會前接受媒體聯訪。

翁曉玲表示，民進黨政府先前發動大罷免，怎麼沒有想到是政治鬥爭立法委員，反而認為是民主制度的一環？憲法雖然賦予人民直接選舉總統的權利，但很遺憾的，在罷免機制上，只能經由立法院通過後才能交付人民投票，導致人民在行使罷免權上受到限制，「我認為有修憲的必要」。

翁曉玲指出，現行制度下，包括立委、地方首長等公職人員都可以透過一定比例的提案與連署發動罷免，唯獨總統無法直接由人民提出，這在制度設計上並不完整。她認為，修憲的目的在於補足制度缺口，讓人民能夠真正擁有對總統的直接罷免權，這是民主制度應有的權利，而非政治鬥爭。

至於民進黨立委吳思瑤批評「違憲之母」，翁曉玲反擊，「如果我是違憲，那之前怎麼沒有覺得罷免是違憲？如果總統做得不好一定提案罷免，我覺得按照他們邏輯，這是民主正當性」。

