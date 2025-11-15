提蕭美琴IPAC演說「台歐關係更進步」總統：繼續帶領台灣走向世界

總統賴清德今（15）日以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞時表示，當前台歐都面對威權主義擴張的威脅，而台灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念、價值與經貿關係上都有緊密交流。其中總統也提及副總統蕭美琴日前出席歐洲議會舉行的IPAC年會，代表著台歐關係更進一步，他也會繼續努力，帶領台灣走向世界。

賴清德說，歐台會每年舉辦年會活動來聯絡旅歐的台灣鄉親情誼、串聯各國政要，進而發揮影響力，各位為台灣發聲、奔走，提高台灣的國際能見度，他要代表全體國人致上最誠摯的感謝。

總統談及，在座許多國際友人以及歐洲議會的代表都曾經來台訪問，親自見證了台灣的自由民主發展，除了共享的普世價值，台灣是維持世界和平的重要關鍵，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴總統說，當前台灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅，不只有企圖滲透民主及侵犯人權，包含海纜、網路、能源在內的關鍵基礎設施，也受到威權陣營的干擾。此外人工智慧的興起，更對產業、供應鏈以及政府監管帶來全新的挑戰。

他指出，台灣正努力在民主法治的體制與精神下，強化全社會韌性與反滲透，來保護台灣珍視的日常生活。台灣願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護台海和平。同時台灣將以堅實的經濟實力和科技力量，跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。

賴清德表示，台灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念上、價值上與經貿關係上都有緊密交流。尤其這個月蕭副總統應邀出席歐洲議會舉行的IPAC年會，傳達台灣的民主心聲，也代表著台歐關係更進一步，他要藉這個機會特別感謝歐洲各界友人的支持。

總統表示，台歐關係的發展除了駐外同仁與國際友人的努力，還有在座僑胞朋友的付出，大家都是最佳的國民大使。「我也會繼續努力，帶領台灣走向世界，同時讓我們的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。請大家持續為台灣發聲，一起打拚，繼續壯大台灣。」

責任編輯／洪季謙

