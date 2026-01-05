提親變決鬥！《魔法風雲會》岳父時隔３年圓滿結局，女婿和牌友同時獲得

還記得 2023 年那位「男友被爸爸搶走」的日本女網友嗎？當時她帶著男友回家見父母，結果身為資深《魔法風雲會》（MTG）玩家的父親，竟然直接把男友拉去展開卡牌對戰，把女兒晾在一邊。這段「岳父看女婿，越看越想打（牌）」的經歷，在當年就曾引發網路熱議，許多網友笑稱這根本是為了找牌友才同意交往。卻沒想到，這故事中的情侶最近終於修成正果啦！但結果還是在和岳父打牌。

最後的贏家是爸爸！（示意圖，圖源：Getty Images）

時光飛逝，到了 2026 年的現在，這段關係終於修成正果。該名女網友最近在社群平台 X（推特）更新了近況，表示男友這次是為了「結婚提親」而正式登門拜訪。沒想到歷史總是驚人的相似，根據她分享的照片，她的父親與男友兩人又再次坐在牌桌前展開激烈的卡牌廝殺，貼文更是無奈又好笑的寫著：「原本是來提親的，結果變成一場對決。」

這溫馨又搞笑的「後續報導」讓社群再次沸騰，網友們紛紛獻上祝福，戲稱這根本是通過了「岳父的試煉」，更有人開玩笑表示：「這下子岳父不只是多了一個半子，更是獲得了一輩子的專屬牌友，這才是真正的雙贏結局！」、「連一套 Legacy 牌組都湊不齊的傢伙，我是不會把女兒交給他的」、「這算是先贏過我，才能娶我女兒嗎？」