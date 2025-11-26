提議「用國定假日換週休三日」 網友：這方案最有料！

台灣勞工工時長期居高不下，日前有民眾在公共政策平台提出「推動四日工作制，每週上四天班、放假三天」的提案，也引發網路熱議。有名網友在PTT八卦板提出，若能實施週休三日制度，願意以取消現行所有國定假日、紀念日作為交換條件，甚至連春節假期都可以不放，此提議獲得大批網友支持，認為這個方案具有可行性。

網友提出用國定假日換週休三日。（示意圖／Unsplash）

該名網友25日在PTT八卦板發文表示，他支持週休三日，希望每個禮拜五、六、日都能放假，為此願意用現行所有紀念日、節日不放假來交換，甚至春節也可以不休假。原PO認為，休假超過3天時，喜悅程度其實會遞減，如果真的需要長假出國的人可以自行請假，平常只要能連休3天就很滿足。原PO也指出，這樣企業也比較不會抱怨，放假也不會忽長忽短。

台灣工時過長，引發週休三日討論。（示意圖／Unsplash）

文章曝光後引起廣泛討論，不少網友認為此方法可行。有網友表示，這個方案對勞工來說還是可以休比較多，感覺可以討論。也有網友分析，今年有34天國定假日，換成52天固定休假感覺很不賴。另有網友回應，這幾天討論下來看到最有料的方案，週休三日加上所有國定假日確實感覺有點太多，願意支持這個版本。

不過也有部分網友認為，春節假期仍有保留必要。有網友建議，春節還是要休個幾天，其他都取消沒關係。也有網友提議，春節、國慶應該還是要放，但天數可以縮短，過年至少還是要休3天，除夕到初二。

