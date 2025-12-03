提郭信良陳亭妃策跑票 林俊憲：賴非常了解

▲林俊憲表示自己是老市長賴清德認為最好的台南市長，提及陳亭妃、郭信過去2度策動議長跑票。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026大選將至，民進黨將在明年初進行台南市黨內初選，並將在年底進行政見說明會，對此林俊憲今（3）日表示，總統賴清德當然希望台南能提出一個最強的候選人，不是靠國民黨介入初選灌民調，也希望候選人操守好、對黨忠誠，不像對手陳亭妃與郭信良2度策動議長跑票的叛黨事件，對民進黨地方傷害非常大，也提及賴清德當時在台南，「他非常了解這些事發經過」。

黨內初選在即，林俊憲表示，總統賴清德當然希望台南能夠提一個最強的候選人，何謂最強的候選人，就是不靠國民黨介入民進黨初選，去灌民調數字，若由其他政黨介入初選，那麼等到大選之際藍白的票一定會跑掉，國民黨要操作介入民進黨初選，讓民進黨提一個看起來初選會贏的人，但是絕對會輸掉大選。

廣告 廣告

此外林俊憲說，總統賴清德希望提一個操守好、對黨忠誠的人，不像是陳亭妃與郭信良過去2度在台南策動議長選舉跑票叛黨，當時賴清德擔任台南市長，非常了解這些事發經過，這也是為什麼有20幾個議員支持他，因為大家都深惡痛絕當年台南發生的事情，這其實是對民進黨在地方上傷害非常大。

林俊憲強調，自己代表民進黨參選才能夠團結多數民進黨的力量，這樣才有機會贏得大選，也強調自己一定是老市長認為最好的台南市長候選人。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳亭妃政見會拒納提問 林俊憲嗆不是去唸稿：真材實料還是草包？

獨／民進黨喬初選政見會！陳亭妃拒提問環節 籤運差3名嘴拷問

最新民調輸謝龍介3％ 林俊憲喊哭笑不得：我會輸給他？