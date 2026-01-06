提醒作物防寒害！ 台南農改場提因應方法

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強烈大陸冷氣團接連報到，低溫持續來襲，台南區農業改良場呼籲農友注意自身保暖之外，也針對水稻、瓜果、葉菜、花卉等作物如何做好防寒害措施，提出因應之道。

在水稻部分，建議秧苗場於低溫期間可利用不織布或塑膠布覆蓋，以提升溫度減少寒害損失。

已插秧田區，台南農改場建議以3-5公分水位灌溉進行保溫；尚未插秧田區，建議待冷氣團過後再進行插秧。

低溫過後，可視情況先行補植，待根系回復生長後可酌施少量氮肥，促進恢復生育。

果園部分，平時應加強樹勢管理，於迎風面可設置防風網等設施，酌量增施鉀肥、鈣肥，增加植株抗寒力。

低溫期利用果園灌溉、噴霧、覆蓋、包裹樹幹、花序保護及果實套袋等措施，減少寒害程度。

已達採收期者提早採收，以減少損失；低溫過後，應儘早移除或修剪受寒害的花、果、枝條與葉片，並可在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，促進植株與果實恢復生長，減少損害。

至於鳳梨產區，農改場特別提醒，生育階段若處於「紅喉期」或「花序抽出期」，建議於低溫來臨前預先以不織布或 PE 布覆蓋進行防寒處理，待氣溫回暖(約回升至 25℃)時應儘速翻除，可有效降低低溫傷害。

在瓜果部分，利用畦溝灌水及畦面覆蓋雜草抑制蓆保持土溫，田區四周可以黑色遮光網或雜草抑制蓆阻擋寒風。

水平網室除在四周圍加強包覆保溫外，可於網室頂部多覆蓋1層紗網，提升阻隔低溫的效果，氣溫回暖後須儘速將田區四周，以及網室上方加蓋圍網移除，避免濕度過高反而引起病害。

而小果番茄應注意日夜溫差變化劇烈造成裂果，低溫期間要妥善調控溫室側面捲揚，另可盡量維持土壤恆濕，減少裂果率。

葉菜部分，可採收的蔬菜，應提早採收；幼苗生育期間田間酌增施鉀肥以增加耐寒力。

菜園適度灌水以保持土溫，或利用地面覆蓋不織布，白天增加對熱的吸收，晚間減緩土壤溫度的釋放。

在花卉部分，保持偏乾管理有助提升抗寒力，必要澆水應於中午較高溫時段進行。

以地下水為水源者，可於低溫時段進行地面淹灌或灑水，切勿直接噴水於植株上，避免造成更嚴重寒害；有電照設備者，可於白天開燈增溫並補光，網室迎風面設置塑膠布擋風牆。

台南農改場提醒農友密切注意天氣變化，加強田間與設施防寒管理，降低低溫造成的損失；災後復建諮詢專線06-5912959。

