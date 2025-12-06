提醒別亂放洗髮精引怒火！ 老父家暴兒反控被霸凌：兒子先挑釁
台南一名老父親因不滿兒子提醒「洗髮精別亂放」，竟爆發激烈拉扯與毆打衝突，導致30多歲兒子多處挫傷。事後父子雙方互控是對方動手，兒子指控父親家暴，父親則說兒子霸凌他、用手戳他眼睛，案經台南地院審理，法官認定父親說法前後矛盾、證據不足，將他依傷害罪判處拘役30日。
判決書指出，今年2月某天晚上，王父與兒子在家中，因洗髮精擺放位置起衝突並互相拉扯，王父先是徒手揮打兒子又打落對方手機，兒子為抵抗，舉肘壓制王父，王父跌到沙發上，兒子因怕傷及王父而鬆肘，王父便趁機接續揮動手腳毆打兒子，導致兒子有臉部挫傷、頸部挫傷擦傷、雙手挫傷扭傷。
王父曾在警詢時表示，兒子霸凌他、用手指戳他眼睛，所以他才會反抗。王父又辯稱，是兒子打爸爸，主謀是太太，表示自己是老人，兒子才30幾歲，主張如果自己動手，兒子年輕力壯可以跑掉，兒子雖有驗傷，但診斷證明上的傷不一定是他造成的，而自己身上的傷驗不出來。
兒子說到，當時他提醒父親不要把洗髮精放在浴室的玻璃層架上，結果父親卻突然徒手揮打他，他拿起手機要錄影，父親直接打落手機，反過來說是他打父親，而他為了防衛舉起手肘朝父親脖子附近壓制、拉扯，2人一起跌落沙發，他怕傷到爸爸鬆手，結果爸爸繼續揮動手腳打他，強調身上的傷都是父親打的，且媽媽有目擊到部分過程。
母親則證稱，兒子只是擋住他父親的攻擊，並沒有出手。另據驗傷診斷書，兒子在當晚就到醫院驗傷，診斷與兒子、母親說法相符。
不過，王父後來又改口稱，是兒子先用洗髮精挑釁他，兒子是故意讓他打的。
法官認為，王父在各階段供述內容前後不一，也沒有辦法提供驗傷證明，辯詞空泛無據、無法採信，另參酌暫時保護令時認定，王父與兒子有肢體衝突，作為補強。
法官考量王父始終否認犯行，犯後態度不佳，兼衡兒子量刑意見與王父動機、手段、智識程度、生活狀況等，依傷害罪判處拘役30日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。全案可上訴。
《CTWANT》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。
看更多 CTWANT 文章
獨家／華視男主播性騷女同事5年 公司2個月後開鍘下場GG了
陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的
年輕男子露營完「手掌冒紅斑」 就醫竟發現感染梅毒
其他人也在看
兒涉恐嚇、毆打同儕 賴瑞隆被問「是否退出高雄初選」反應曝光！
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選高雄市長，不料其就讀2年級的8歲兒子被爆出在校毆打同儕，不僅在廁所堵女同學，更向對方嗆聲...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 204
離婚夫妻最佳典範！小禎同框李進良認了曾埋怨：分開絕非單方面問題
【緯來新聞網】以藝人小禎與整形醫師李進良儘管已於2020年結束13年的婚姻，但兩人分開後依舊維持密切緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 10
兒子涉校園霸凌！賴瑞隆坦言「陪孩子時間不夠」：相當自責也非常抱歉
高雄一所國小爆出校園衝突事件，角逐綠營市長初選的民進黨立委賴瑞隆，其兒子遭指控施暴且至少3人受影響。賴瑞隆今（5）日親上火線說明，他對此表示相當自責也對此表達最大的歉意，不管是誰，動手就是不對。他也表示，平時花很多時間在政治工作上，但在教育、陪伴孩子上花的時間確實不夠，他會自我檢討。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 9
孩子愛學大人吵架？常被忽視變沉默？了解家庭互動如何影響孩子人際關係！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】孩子模仿大人說話、擺出「小大人」姿態，常讓身邊的大人們笑到不行，其實孩子在同儕間的互動，也處處可見家庭影響的痕跡。黃閎新臨床心理師分享，家庭中的日常互動，包括對話、衝突模式、情緒交流與決策方式，都是孩子的學習來源。這些習慣會被「帶出家門」，如果家中常吵架、或自己常被忽視、意見易被否決，影響也會延伸到孩子的人際關係裡。家長應多關注孩子的狀況，也可以從3個方向調整生活細節。 大人吵架孩子都在聽 興奮被忽視、想法被否定也影響人際關係 孩子在與弟弟妹妹說話時，有時語氣與指責內容像是縮小版的大人，乍聽之下吵架時的用句怎麼還有點熟悉？黃閎新心理師指出，雖然大人可能覺得「孩子學大人罵人」很可愛，但其實孩子只是複製了家中的衝突模式，還沒能分辨其中的分寸、強度或情境差異。 不少孩子放學回家，興奮地想向家長展示自己的作品、模型或考試成果時，結果遇到大人太忙太累，只能匆匆帶過。黃閎新心理師提醒，大人的回應容易讓孩子誤以為「自己的興奮不重要」，漸漸地在人際裡會變得較少主動分享，也不太肯定別人，更難自在地接受稱讚。 第三種情況則發生在日常決定上，大人看起來好像提供開放式選項，詢問孩健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 229
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 121
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 11 小時前 ・ 8
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 164
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 338
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 496
廉世彬韓方經紀公司宣布「合約結束」 爆遭性騷後新消息曝光
樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬（염세빈），在爆出與韓籍黃姓經紀人產生糾紛後，她的韓方經紀公司「IDEA-H」於今（5日）正式發布聲明，宣布與廉世彬的合約已經到期並結束。此消息在廉世彬暫停部分活動並接受心理治療後曝光，格外引人關注。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 6
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71