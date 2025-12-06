提醒別亂放洗髮精引怒火！ 老父家暴兒反控被霸凌：兒子先挑釁

台南地院。（圖／報系資料照）

台南一名老父親因不滿兒子提醒「洗髮精別亂放」，竟爆發激烈拉扯與毆打衝突，導致30多歲兒子多處挫傷。事後父子雙方互控是對方動手，兒子指控父親家暴，父親則說兒子霸凌他、用手戳他眼睛，案經台南地院審理，法官認定父親說法前後矛盾、證據不足，將他依傷害罪判處拘役30日。

判決書指出，今年2月某天晚上，王父與兒子在家中，因洗髮精擺放位置起衝突並互相拉扯，王父先是徒手揮打兒子又打落對方手機，兒子為抵抗，舉肘壓制王父，王父跌到沙發上，兒子因怕傷及王父而鬆肘，王父便趁機接續揮動手腳毆打兒子，導致兒子有臉部挫傷、頸部挫傷擦傷、雙手挫傷扭傷。

王父曾在警詢時表示，兒子霸凌他、用手指戳他眼睛，所以他才會反抗。王父又辯稱，是兒子打爸爸，主謀是太太，表示自己是老人，兒子才30幾歲，主張如果自己動手，兒子年輕力壯可以跑掉，兒子雖有驗傷，但診斷證明上的傷不一定是他造成的，而自己身上的傷驗不出來。

兒子說到，當時他提醒父親不要把洗髮精放在浴室的玻璃層架上，結果父親卻突然徒手揮打他，他拿起手機要錄影，父親直接打落手機，反過來說是他打父親，而他為了防衛舉起手肘朝父親脖子附近壓制、拉扯，2人一起跌落沙發，他怕傷到爸爸鬆手，結果爸爸繼續揮動手腳打他，強調身上的傷都是父親打的，且媽媽有目擊到部分過程。

母親則證稱，兒子只是擋住他父親的攻擊，並沒有出手。另據驗傷診斷書，兒子在當晚就到醫院驗傷，診斷與兒子、母親說法相符。

不過，王父後來又改口稱，是兒子先用洗髮精挑釁他，兒子是故意讓他打的。

法官認為，王父在各階段供述內容前後不一，也沒有辦法提供驗傷證明，辯詞空泛無據、無法採信，另參酌暫時保護令時認定，王父與兒子有肢體衝突，作為補強。

法官考量王父始終否認犯行，犯後態度不佳，兼衡兒子量刑意見與王父動機、手段、智識程度、生活狀況等，依傷害罪判處拘役30日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。全案可上訴。

《CTWANT》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。

